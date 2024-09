Últimos títulos paralímpicos de París antes de la fiesta de clausura

Últimas pruebas y un puñado de medallas aún por repartir: París echa el cierre este domingo a unos exitosos Juegos Paralímpicos que tendrán como broche de oro una ceremonia con gran protagonismo de la música electrónica francesa.

Al menos 24 DJ de varias generaciones de la 'French Touch', nombre con el que se conoce internacionalmente al género musical originado en Francia en los años 1980 y 1990, darán ambiente a la última fiesta en el Estadio de Francia, donde desfilarán unos 4.400 paradeportistas.

Antes, varios de ellos competirán por la mañana en el maratón de las categorías T12 (deficientes visuales) y T54 (carrera en silla de ruedas), un recorrido de 42,195 km que llevará a los paratletas de la 'banlieue' al corazón de París, con final en la Explanada de los Inválidos.

Los vigentes campeones, la japonesa Misato Michishita (T12), el marroquí El Amin Chentouf (T12), la australiana Madison de Rozario (T54) y el suizo Marcel Hug (T54), serán de la partida, con el objetivo común de revalidar la corona.

Ninguno de ellos ha logrado un oro en las pruebas en la pista: Hug, por ejemplo, fue plata en 1.500 y 5.000m y bronce en 800 m; De Rozario conquistó el bronce en los 5.000 m.

- ¿Y el día después? -

El resto de la jornada estará marcada por las últimas medallas en parahalterofilia y paracanotaje.

En básquetbol femenino en silla de ruedas, China y Canadá se disputarán la tercera plaza (08H30 GMT) antes del duelo final entre Países Bajos, vigente campeón, y Estados Unidos, bronce en Tokio en 2021 (11H45 GMT).

Esta última jornada echará el telón a once días de competición en los que China logrará claramente la primera plaza en el medallero, con Gran Bretaña y Estados Unidos completando el podio.

El país anfitrión ha sumado al éxito deportivo el éxito a nivel organizativo, tanto en los Juegos Olímpicos --un siglo después de haber albergado la cita por última vez-- como de sus primeros Paralímpicos, en los que el público respondió y llenó en gran medida las sedes de las pruebas, dando un ambiente festivo alabado por los deportistas.

- Toma de conciencia -

Desde el punto de vista mediático, 165 cadenas de televisión de todo el mundo han seguido el evento, un récord, como también se batió la marca de delegaciones participantes, con un total de 168, y del número de mujeres compitiendo, con casi 2.000 (1.983) prácticamente el doble de las que tomaron parte en Sídney-2000 (988).

El récord que no se batirá será el de entradas vendidas: en Londres-2012 se vendieron 2,7 millones, algo más que en París (2,4), aunque el ambiente en los diferentes recintos ha sido festivo, tomando el relevo de los Juegos Olímpicos.

Falta por saber ahora si el paréntesis de los Juegos dejará un legado sólido en manera de toma de conciencia de los derechos de las personas con discapacidad, ya sea en materia de accesibilidad, de acceso al empleo o de la práctica deportiva.

"No hemos cambiado radicalmente a la sociedad, queda mucho por hacer aún", dijo antes de los Juegos Michael Jeremiasz, campeón de paratenis y jefe de misión de la delegación francesa. "Pero si no hubiésemos tenido estos Juegos, no habríamos ganado todo este tiempo. Nunca hubo tanta inversión, tanta concienciación".

"Mi trabajo se intensifica el 9 de septiembre, asegurándome que sea el inicio de una explosión de esta toma de conciencia", añadió.

Como ocurrió en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, el pebetero se apagará en el Jardín de Tullerías antes de la ceremonia de clausura, en la que la llama paralímpica se transmitirá a los responsables de Los Angeles, que organizarán la cita en 2028.

