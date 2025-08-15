UME tiene 1300 militares ayudando en la extinción de 12 incendios por toda España

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene a 1300 militares en ataque directo contra doce incendios repartidos por toda España y a otros 2100 en misiones de apoyo, que están utilizando un total de 440 medios. Así lo ha detallado la unidad militar a través de un mensaje en la red social X. En concreto, la UME está desplegada en Cangas del Narcea (Asturias), Yeres (León), Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Puercas (Zamora), Requeixo-Chandrexa de Queixa (Ourense), Maceda (Ourense), Oímbra (Ourense), A Mezquita (Ourense), Larouco (Ourense), Jarilla (Cáceres), Llerena (Badajoz) y Teresa de Cofrentes (Valencia).

Al margen del ataque directo al fuego, los militares están llevando a cabo la realización de contraguegos y cortafuegos con maquinaria, autobombas, drones, etc., ofreciendo seguridad a poblaciones que pueden verse cercadas por las llamas, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa. Asimismo, están realizando labores de refresco y extinción de reproducciones con apoyo de helicópteros.

La ministra del ramo, Margarita Robles, estará este sábado visitando a los militares de la UME que trabajan en Galicia y Castilla y León.