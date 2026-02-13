Un 30% de escuelas de Kiev sin calefacción tras ataques rusos (autoridades municipales)

Cerca de 30% de las escuelas de la capital de Ucrania quedaron sin calefacción tras los ataques rusos contra la red energética, informaron el viernes las autoridades de Kiev.

Moscú ha llevado a cabo en los últimos meses una serie de ataques masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, causando extensos cortes de electricidad, agua y calefacción.

Los ataques se producen en un momento de temperaturas especialmente gélidas en Ucrania, que durante el invierno han llegado a descender hasta -20°C.

Tras los bombardeos, 315 escuelas y jardines de infancia en Kiev "se quedaron sin calefacción", señalaron las autoridades municipales. Esta cifra equivale a "más del 30% de todas las instituciones educativas de la ciudad".

"Las escuelas se están fusionando temporalmente para que los niños puedan continuar con su educación presencial", dijeron las autoridades.

Unos 110.000 alumnos regresaron a clase a principios de febrero después de las vacaciones escolares. Algunos estudiantes asisten de forma remota.

Entre la noche del miércoles y el jueves, una ronda de ataques rusos dejó a miles de edificios de la capital sin calefacción.

La guerra en Ucrania desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022 pronto entrará en su quinto año.

Kiev, que antes de la guerra tenía unos 3 millones de habitantes, cuenta con tres grandes plantas de energía que suministran electricidad y calefacción. Cada una ha sido dañada varias veces por los ataques rusos en los últimos años.