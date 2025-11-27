Un 66% de españoles piensa que España podría participar en una guerra en los próximos años, según CIS

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Un 66,2% de españoles piensa que España podría participar en una guerra en los próximos años. Así lo refleja el 'Estudio sobre miedos e incertidumbres', recogido por Europa Press, publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado a partir de 2.052 entrevistas a españoles mayores de edad.

De ellos, el 57% responde que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años contra Rusia, el 42,2% contra Marruecos, el 30,4% contra Estados Unidos y el 14,8% contra algún país de Asia.

El estudio pone de manifiesto que el 23% de los españoles suele tener sentimientos de miedo o temor de carácter general, mientras que el 73,9% asegura no tenerlos y el 2,9% que alguna vez.

Las guerras y conflictos actuales son el principal miedo que sienten los españoles, ya que el 76,8% de aquellos que declaran que suelen tener sentimientos de temor le tienen miedo a las guerras, porcentaje que desciende al 17,7% para el total de los españoles.

Los españoles también tienen miedo por la salud física (72,6% de aquellos que suelen tener sentimientos de miedo y 16,7% del total de los españoles), la salud mental (69,9% y 16,1%), familiares (69,3% y 16%), delincuencia (63,7% y 14,6%), ocupación ilegal (55% y 12,7%), catástrofes o emergencias (54% y 12,4%), cambio climático (53,2% y 12,2%), políticos (50,4% y 11,6), llegar a final de mes (48% y 11,1%), problemas personales (45,1% y 10,4%), el trabajo (33,9% y 7,8%) o la vivienda (32,8% y 7,6%).

En referencia a la situación actual de España, el 67,7% considera que pesan más las cuestiones que llevan al pesimismo al hacer un balance general frente al 26,8% que señala las cuestiones que llevan al optimismo.

Sobre lo que han recibido de la sociedad española desde que nació, el 37,1% cree que ha recibido más o menos lo que ha aportado, el 35,8% que ha recibido lo que ha aportado y el 25,6% que ha recibido más de lo que ha aportado.

El 33,1% de los españoles espera vivir entre 80 y 89 años, el 29,7% de 90 a 99 años, el 8,4% de 100 a 109 años y el 6,1% de 70 a 79 años.

Además, el 71,7% de los españoles creen que en la época actual se vive mejor y se ha progresado más que en cualquier otro momento de la historia, frente al 20,8% que piensa que no y el 5,8% que opina que en algunos aspectos sí y en otros no.