Un 97% de la cosecha de cereales rusa de 2026 está en condición normal al 5 de febrero: viceprimer ministro

MOSCÚ, 5 feb (Reuters) - La proporción de cultivos rusos en condiciones normales al 5 de febrero se situaba en el 97%, frente al 87% en el mismo periodo de 2025, dijo el jueves el viceprimer ministro Dmitry Patrushev, según lo citó la publicación Pole.rf

Las condiciones meteorológicas extremas, especialmente en las regiones meridionales, afectaron a la cosecha de 2025. Las cifras anunciadas por Patrushev sugieren que Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, estaba en camino de obtener una mejor cosecha este año.

"Según las estimaciones de los expertos, el 97% de los cultivos se encuentran actualmente en condiciones normales. Son muy buenos resultados", afirmó Patrushev.

Patrushev también dijo en una reunión del Gobierno que la cosecha de cereales de Rusia en 2025 ascendía a 142 millones de toneladas métricas, incluida la cosecha de los territorios de Ucrania controlados por Rusia. Esta cifra incluía 93 millones de toneladas métricas de trigo.

Patrushev afirmó que la cosecha de cereales de 2025 era la tercera más grande de la historia.

La agencia de estadísticas rusa Rosstat, que no incluye los territorios controlados por Rusia en sus cifras, informó anteriormente de una cosecha de cereales de 138,8 millones de toneladas, lo que sugiere que se cosecharon 3,2 millones de toneladas de cereales. (Reporte de Olga Popova; redacción de Gleb Bryanski; edición de Guy Faulconbridge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)