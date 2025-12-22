Un accidente de autobús deja 16 muertos en Indonesia

Un accidente de autobús dejó el lunes al menos 16 muertos y varios heridos en una carretera de la isla de Java, en Indonesia, informó una autoridad de rescate.

El vehículo de transporte colectivo, que partió de la capital Yakarta hacia Yogyakarta, tomó una curva a una velocidad "bastante elevada" y luego chocó contra la barrera de seguridad y se volcó, indicó en un comunicado Budiono, encargado de una agencia local de búsqueda y rescate.

Al igual que muchas personas en Indonesia, Budiono utiliza un solo nombre.

Varias víctimas fueron transportadas a la ciudad de Semarang para ser atendidas, agregó.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Indonesia, un extenso archipiélago del sudeste asiático donde los vehículos a menudo son viejos y no tienen buen mantenimiento, y las reglas de tránsito suelen ser ignoradas.