Un accidente de tren en Tailandia deja al menos 25 muertos

BANGKOK, 14 ene (Reuters) - Un tren descarriló el miércoles en el noreste de Tailandia, después de que una grúa de construcción cayera sobre tres de sus vagones, matando al menos a 25 personas e hiriendo a unas 80, según informó la policía.

El accidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en el distrito de Sikhio de la provincia de Nakhon Ratchasima, 230 kilómetros al noreste de Bangkok, en un tren procedente de la capital con destino a la provincia de Ubon Ratchathani.

"El número de muertos asciende ya a 25. Se están buscando más cadáveres", dijo a Reuters por teléfono el coronel de Policía Thatchapon Chinnawong.

Dijo en un comunicado que había 195 pasajeros a bordo y que había ordenado que se llevara a cabo una investigación exhaustiva.

Las víctimas mortales viajaban en dos de los tres vagones alcanzados por la grúa, dijo Ratchakitprakarn.

La grúa estaba trabajando en un proyecto ferroviario de alta velocidad cuando se desplomó y golpeó al tren que pasaba, provocando su descarrilamiento y que se incendiara brevemente.

Las imágenes compartidas por el ministerio mostraban vagones volcados junto a matorrales y bomberos extinguiendo las llamas mientras salía humo.

En las imágenes del lugar del accidente, verificadas por Reuters, se ve a los equipos de rescate intentando sacar a los heridos de uno de los vagones abollados, y a algunos pasajeros heridos de gravedad que ya están siendo subidos a ambulancias.

La línea ferroviaria elevada de alta velocidad, una de las varias que se están construyendo en Tailandia, se estaba construyendo por encima de la línea ferroviaria existente.

Parte de la grúa derrumbada sigue sostenida por los puntales construidos para soportar el nuevo enlace ferroviario.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, dijo en una rueda de prensa que el Gobierno chino concedía gran importancia a la seguridad de los proyectos y del personal y que estaba estudiando la situación.

"Por el momento, parece que el tramo en cuestión estaba siendo construido por una empresa tailandesa. La causa del accidente aún se está investigando".

El proyecto de tren de alta velocidad conectará con China a través de Laos. El Gobierno dijo el año pasado que se había completado más de un tercio de la construcción del tramo que conecta Bangkok con Nakhon Ratchasima, y que toda la línea hasta Nong Khai, en la frontera con Laos, estaría lista para 2030. (Información de Panarat Thepgumpanat y Panu Wongcha-um; edición de Martin Petty y David Stanway; edición en español de Paula Villalba)