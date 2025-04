Un accionista minoritario está en conversaciones con kretinsky para hacerse con prisa, según medios

MADRID, 23 abr (Reuters) - Global Alconaba, accionista minoritario del grupo español de medios de comunicación Prisa , está en conversaciones con el magnate checo Daniel Kretinsky para presentar una oferta de adquisición de sus acciones, informó el miércoles el diario El Economista, basándose en la información de fuentes próximas a las negociaciones.

Global Alconaba posee alrededor del 5,9% de Prisa, propietaria del influyente diario El País, según LSEG. Kretinsky, cuya fortuna asciende a unos 9.900 millones de dólares según la lista de multimillonarios de Forbes, posee activos en energía, comercio minorista, deportes y medios de comunicación en toda Europa y ha mantenido una participación del 49% en el periódico francés Le Monde entre 2018 y 2023. Su empresa Czech Media Invest no respondió a una solicitud de comentarios. No fue posible contactar con Global Alconaba. El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, cuyo fondo Amber Capital controla el 24,1% de Prisa, no devolvió un mensaje solicitando comentarios. (Información de Inti Landauro y Javi West Larrañaga; edición de Louise Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)