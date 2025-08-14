Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Un acertante de La Primitiva gana más de 1,2 millones de euros en Vigo
MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -
El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Vigo (Pontevedra) percibirá más de 1,2 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el ganador recibirá un total de 1.254.694,14 euros.
El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 88.225 de Vigo, situado en Carretera Bembrive, 226.
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 14 de agosto, ha estado formada por los números 7, 11, 16, 36, 43 y 12. El número complementario es el 26, el reintegro el 2 y el Joker, 8891458.
La recaudación ha ascendido a 11.291.185,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 53,5 millones de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 51 de Las Palmas de Gran Canaria; en la número 1 de Celanova (Ourense); en la número 4 de Carcaixent (Valencia); en la número 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y en el Despacho Receptor número 71.950 de Herrera (Sevilla).
