Un acto civil despedirá al expresidente de Aragón Javier Lambán este sábado en Ejea
Un acto civil despedirá al expresidente de Aragón, Javier Lambán, este sábado en Ejea
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
ZARAGOZA, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un acto civil despedirá este sábado, 16 de agosto, a las 13.00 horas en la sala del crematorio de Ejea de los Caballeros, su localidad natal y donde ha fallecido este viernes a consecuencia del cáncer que padecía hace más de cuatro años.
Por expreso deseo de la familia no habrá capilla ardiente del expresidente Javier Lambán.
Tras el acto civil, previsto para este sábado, el expresidente Lambán será incinerado en la intimidad familiar.
En el tanatorio de Ejea, los familiares recibirán a quienes se acerquen a trasladar sus condolencias a partir de las 18.30 horas de este viernes y entre las 10.00 y las 13.00 horas de este sábado.
LA NACION
Otras noticias de Cáncer
Más leídas
- 1
Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias
- 2
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 3
Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
- 4
Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia