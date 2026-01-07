Un agente de inmigración dispara y mata a una mujer en Mineápolis, en EEUU

(Incluye lenguaje que puede considerarse ofensivo)

Por Tim Evans y Renee Hickman

MINEÁPOLIS, EEUU, 7 ene (Reuters) -

Un agente de inmigración estadounidense disparó y mató a una mujer de 37 años en su automóvil en Mineápolis el miércoles, en un contexto de mayor represión de la inmigración, según funcionarios locales y federales, en el más reciente incidente violento durante la campaña nacional del presidente Donald Trump contra los migrantes.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazó rotundamente la afirmación del Gobierno de Trump de que el agente disparó en defensa propia, diciendo que ha visto un video del tiroteo que contradice directamente lo que llamó la "narrativa basura".

"Ya están tratando de convertir esto en una acción de defensa propia", dijo en una conferencia de prensa. "Después de haber visto el video yo mismo, quiero decírselo a todo el mundo directamente: eso es una mierda".

Un Frey visiblemente enfadado dijo que los agentes federales de inmigración eran los responsables de sembrar el caos en la ciudad, diciendo al ICE: "Fuera de una puta vez de Mineápolis". Pero también instó a los residentes a mantener la calma.

El tiroteo atrajo a manifestantes a las calles cercanas al lugar de los hechos, algunos de los cuales fueron recibidos por agentes federales fuertemente armados que llevaban máscaras antigás y les dispararon sustancias químicas irritantes.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en una publicación en X que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzó a disparar después de que un "alborotador violento" intentó atropellar a los agentes del ICE.

"El presunto agresor fue alcanzado y ha fallecido", escribió. "Se espera que los agentes del ICE que resultaron heridos se recuperen completamente".

Frey dijo que la mujer no parecía intentar embestir a nadie en el video que había revisado. El jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, dijo a los periodistas que la investigación preliminar indicaba que el vehículo de la mujer estaba bloqueando el tráfico cuando un agente federal se acercó a pie.

Trump, un republicano, ha desplegado agentes federales de inmigración en ciudades lideradas por demócratas en todo Estados Unidos durante su primer año en el cargo, en una ofensiva contra la inmigración ilegal, lo que ha provocado la reacción violenta de algunos residentes.

(Reporte de Tim Evans en Mineápolis y Renee Hickman en Chicago; contribución de Heather Schlitz, Jonathan Allen y Ryan Jones; Redacción de Ted Hesson y Joseph Ax; Edición en español de Javier López de Lérida)