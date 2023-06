Un agresor hiere a niños y otras personas en localidad alpina francesa

PARÍS (AP) — Un agresor con un cuchillo hirió el jueves a varios niños y adultos antes de ser arrestado rápidamente en una localidad en los Alpes, según dijo el ministro francés del Interior.

El ataque ocurrió en una plaza de Annecy, indicó Gerald Darmanin. La policía detuvo al agresor, indicó en un breve tuit.

“Varias personas, incluidos niños, han resultado heridos por una persona armada con un cuchillo en una plaza en Annecy”, tuiteó.

Cuatro heridos y dos adultos resultaron heridos, según un funcionario del Ministerio del Interior que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar sobre una situación aún en desarrollo. El funcionario advirtió que el número de víctimas podría variar porque los detalles todavía no estaban claros. El funcionario dijo que no tenía detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Un parlamentario local, Antoine Armand, tuiteó que los niños habían sido agredidos en un parque infantil. Tachó el ataque de “abominable”.

En París, los legisladores interrumpieron un debate para guardar un momento de silencio por las víctimas, según reportó BFMTV.

