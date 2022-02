Un águila salvaje entró en el coche de este hombre por sorpresa y su reacción quedó grabada en vídeo

MADRID, 9 Feb. (EDIZIONES)

Este hombre se llevó el susto de su vida cuando un águila salvaje entró en su coche por la ventanilla.

Renante Balbuena, de 33 años, estaba de visita en Filipinas para pedirle matrimonio a su novia Illene cuando se tomó un tiempo para conducir y filmar el paisaje cercano.

De repente, justo antes de que Renante se dispusiera a conducir hacia otro lugar, un águila serpiente filipina entró volando por la ventanilla del acompañante.

La impactante escena quedó grabada en el vídeo que Renante estaba grabando para mostrar a sus familiares el paisaje filipino. "En un principió me asombró ver a semejante ave dentro del coche, pero no me daba miedo. Por suerte pude volver a dejarla en libertad sin ningún percance", afirmó Renante.