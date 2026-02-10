Un alcalde y un dirigente de fútbol detenidos por supuesta corrupción en Ecuador

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su hermano, quien es presidente de Barcelona, el equipo de fútbol más popular de Ecuador, fueron detenidos el martes por presunto lavado de activos, en un operativo que llevó al arresto de otras ocho personas, informó la Fiscalía.

Álvarez, un duro crítico del presidente Daniel Noboa, enfrenta también un proceso judicial por supuesto tráfico de combustible.

Además del alcalde fueron detenidos sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez. Este último es el presidente de Barcelona, el club que el fin de semana pasada disputó un partido amistoso con el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

El equipo no se ha pronunciado hasta el momento.

En el denominado caso Goleada, la Fiscalía investiga los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

Durante los allanamientos de esta madrugada, la policía ejecutó "órdenes de detención con fines de formulación de cargos" contra los 11 investigados, señaló la Fiscalía en su cuenta de X.

En imágenes difundidas por la Fiscalía se observan bolsos con fajos de billetes, computadores y celulares.

En el momento del operativo el alcalde Álvarez "no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del caso" Triple A, por comercialización ilegal de combustible, señaló la Fiscalía.

Las autoridades estiman que el perjuicio para el Estado por el caso Triple A es de US$61,5 millones. Álvarez sostiene que se trata de una persecución.

Medios locales reportaron que el alcalde será trasladado hasta Quito.