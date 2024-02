Con una sola fotografía de sombras, investigadores de la FSU (Universidad del Sur de Florida) crearon un algoritmo que computa reconstrucciones 3D a todo color y de alta precisión de áreas detrás de los obstáculos.

Se trata de un concepto que no sólo puede ayudar a prevenir accidentes automovilísticos, sino también ayudar a los expertos encargados de hacer cumplir la ley en situaciones de toma de rehenes, búsqueda y rescate y esfuerzos militares estratégicos, según los autores.

Después de un accidente automovilístico reciente, el profesor de Ingeniería de la Computación John Murray-Bruce deseó haber visto venir el otro auto. El accidente reafirmó la misión del profesor asistente de ciencias informáticas e ingeniería de la Universidad del Sur de Florida de crear una tecnología que pudiera hacer precisamente eso: ver alrededor de los obstáculos y, en última instancia, ampliar la línea de visión.

Utilizando una sola fotografía, Murray-Bruce y su estudiante de doctorado, Robinson Czajkowski, crearon un algoritmo que computa reconstrucciones tridimensionales a todo color y de alta precisión de áreas detrás de obstáculos.

"Estamos convirtiendo superficies ordinarias en espejos para revelar regiones, objetos y habitaciones que están fuera de nuestra línea de visión", dijo Murray-Bruce en un comunicado. "Vivimos en un mundo 3D, por lo que obtener una imagen 3D más completa de un escenario puede ser fundamental en diversas situaciones y aplicaciones".

Como se publicó en Nature Communications, la investigación de Czajkowski y Murray-Bruce es la primera de su tipo en reconstruir con éxito una escena oculta en 3D utilizando una cámara digital común y corriente.

El algoritmo funciona utilizando información de la fotografía de sombras tenues proyectadas en superficies cercanas para crear una reconstrucción de alta calidad de la escena. Si bien es más técnico para la persona promedio, podría tener aplicaciones más amplias. "Estas sombras nos rodean", dijo Czajkowski. "El hecho de que no podamos verlos a simple vista no significa que no estén allí".

La idea de ver alrededor de los obstáculos ha sido un tema de películas y libros de ciencia ficción durante décadas.

Murray-Bruce dice que esta investigación da pasos significativos para darle vida a ese concepto. Antes de este trabajo, los investigadores sólo habían utilizado cámaras ordinarias para crear reconstrucciones 2D aproximadas de espacios pequeños. Las demostraciones más exitosas de imágenes en 3D de escenas ocultas requirieron equipos costosos y especializados.

"Nuestro trabajo logra un resultado similar usando mucho menos", dijo Czajkowski. "Ya no es necesario gastar un millón de dólares en equipos para esto". Czajkowski y Murray-Bruce esperan que pasen entre 10 y 20 años antes de que la tecnología sea lo suficientemente sólida como para ser adoptada por las autoridades y los fabricantes de automóviles.

En este momento, planean continuar su investigación para mejorar aún más la velocidad y precisión de la tecnología para expandir sus aplicaciones en el futuro, incluidos los vehículos autónomos para mejorar su seguridad y conciencia situacional.

"En poco más de una década desde que surgió la idea de ver a la vuelta de la esquina, ha habido un progreso notable y se está acelerando el interés y la actividad de investigación en el área", dijo Murray-Bruce.

"Este aumento de actividad, junto con el acceso a cámaras mejores y más sensibles y a una potencia informática más rápida, forman la base de mi optimismo sobre cuán pronto esta tecnología será práctica para una amplia gama de escenarios".

Si bien el algoritmo aún se encuentra en la fase de desarrollo, está disponible para que otros investigadores lo prueben y reproduzcan en su propio espacio.