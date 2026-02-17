Un aliado de Putin advierte represalias a potencias europeas por la incautación de buques rusos

MOSCÚ, 17 feb (Reuters) -

Rusia podría desplegar su armada para impedir que las potencias europeas confisquen sus buques y podría tomar represalias contra el transporte marítimo europeo si se confiscan buques rusos, según declaraciones del martes de Nikoli Patrushev, un estrecho aliado del presidente Vladimir Putin.

Los países occidentales han intentado aislar a Rusia del comercio mundial y paralizar su economía imponiendo más de 30.000 sanciones por su guerra en Ucrania.

También han intentado bloquear los petroleros sospechosos de participar en los envíos de petróleo ruso. En enero, Estados Unidos confiscó un petrolero con bandera rusa como parte de sus esfuerzos por frenar las exportaciones de petróleo venezolano.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha calificado estas acciones de piratería.

"Si no les damos un duro revés, pronto los británicos, los franceses e incluso los bálticos se volverán tan arrogantes que intentarán bloquear el acceso de nuestro país a los mares, al menos en la cuenca atlántica", dijo Patrushev, asesor del Kremlin y presidente de la Junta Marítima de Rusia, al medio de comunicación ruso Argumenty i Fakty.

"Creemos que, como siempre, la mejor garantía para la seguridad de la navegación es la marina. En las principales zonas marítimas, incluidas las regiones alejadas de Rusia, deben desplegarse de forma permanente fuerzas importantes, capaces de el fervor de los piratas occidentales", afirmó Patrushev. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge y Ros Russell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)