Un aliado de Sunak cree que la carrera por Dowing Street está más reñida de lo que dicen los sondeos

La votación para elegir al próximo líder conservador y primer ministro cierra a las 5.00 horas (hora local)

MADRID, 2 Sep. 2022 (Europa Press) -

El diputado conservador Kevin Hollinrake ha señalado este viernes que la disputa por el 10 de Dowing Street está más reñida de lo que las encuestas han estado vaticinando desde que comenzó la carrera por sustituir a Boris Johsnon y que "no es tan claro y definitivo" que se imponga la ministra de Exteriores, Liz Truss, sobre el ex de Finanzas Rishi Sunak.

"Encuesté a 700 miembros y 239 de ellos respondieron, alrededor de un tercio, y Rishi obtuvo una ventaja de ocho puntos", ha dicho, agregando, por ello, que duda de las encuestas, según ha recogido el diario 'Independent'.

Aunque la votación para conocer quién será el sucesor del primer ministro, Boris Johnson, cierra este viernes, el resultado no se dará a conocer hasta el lunes. El sucesor de Johnson tendrá que acudir el próximo martes 6 de septiembre a Balmoral, en Escocia, para realizar la ceremonia de traspaso de poderes.

Como es costumbre, el primer ministro saliente hace una declaración a las puertas del número 10 de Downing Street antes de emprender su último viaje como líder para reunirse con la reina Isabel II, un encuentro que hasta ahora se celebraba en Buckingham, pero que, debido a los problemas de salud de la monarca, se realizará en Escocia.

A principios de julio, el primer ministro británico, Boris Johnson se vio obligado a presentar su dimisión como líder del Partido Conservador, después de la cascada de renuncias que se produjeron dentro de su gobierno por los escándalos que había protagonizado, siendo el 'partygate' el más conocido de ellos.

A la espera de sucesor, quien le remplace podrá ejercer como primer ministro gracias a la mayoría holgada los 'tories' tienen en la Cámara de los Comunes, por lo que en principio no se prevé un adelanto electoral. Los próximos comicios generales deberían celebrarse en enero de 2025.

El sector rural

Mark Tufnell, el presidente de la Asociación de Empresas y Tierras Campesinas (CLA, por sus siglas en inglés), que representa a 30.000 terratenientes y negocios rurales, ha señalado este viernes que ninguno de los candidatos conservadores para suceder a Johnson ha prestado atención al entorno rural.

"No creo que ninguno de los candidatos entienda realmente lo que está sucediendo en el campo y cuáles son los problemas reales", ha dicho, agregando que "no hay comprensión" por parte de ninguno de los dos candidatos sobre lo que "realmente" sucede en el campo, tal y como ha recogido el diario 'The Guardian'.

En este sentido, Tufnell ha subrayado que se asume que la población rural vota por los conservadores, por lo que "no necesitan preocuparse" por el sector y descuidan los problemas urgentes. "Pero deberían", ha asegurado.

En las elecciones de 2019, el 46 por ciento de los votantes de los condados rurales votaron por los conservadores y solo el 29 por ciento por los laboristas. Pero las encuestas realizadas por la CLA antes de la renuncia de Johnson encontraron un trasvase de votos del 75 por ciento de los 'tories' a los laboristas.