Un Alonso bajo presión confía en que el Real Madrid termine 2025 en positivo

19 dic (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, quiere dejar atrás los últimos problemas del club y terminar el año con una victoria sobre el Sevilla el sábado para mantener la presión sobre el líder de LaLiga española, el Fútbol Club Barcelona.

Los hombres de Alonso tenían cinco puntos de ventaja sobre los "culés" antes de que su rendimiento decayera en noviembre. Empataron tres partidos ligueros seguidos antes de sufrir una inesperada derrota en casa ante el Celta de Vigo este mes, lo que permitió al Barcelona -vigente campeón- situarse cuatro puntos por delante en la carrera por el título.

El Real Madrid ha mostrado signos de recuperación con dos victorias en sus tres últimos partidos ligueros, pero Alonso -bajo presión por el estado de forma irregular del equipo- está ansioso por llegar a las vacaciones de Navidad con una nota positiva.

"Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo", dijo Alonso a la prensa el viernes. "El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute".

Preguntado por su relación con la directiva del club "merengue", Alonso aseguró que es buena a pesar de las altas expectativas, ya que el Real Madrid quiere recuperar el éxito de la temporada 2023-24, cuando conquistó LaLiga y la Liga de Campeones.

"Desde el inicio hemos tenido una relación cercana, de respeto y cariño. La exigencia es máxima. Es un camino largo, habrá momentos buenos y no tan buenos", señaló.

El bajón de forma madridista ha coincidido con una racha sin goles de Vinicius Jr, que marcó 22 goles el año pasado, pero solo lleva cinco esta temporada y no anota desde octubre. El delantero brasileño de 25 años lleva 16 partidos sin marcar con su club ni con la selección, pero el domingo asistió a Rodrygo para que marcara el gol de la victoria del Real Madrid contra el Alavés.

"Lo de Vini es cuestión de momentos. No tengo duda de que va a llegar el gol. Ojalá sea mañana", comentó Alonso. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)