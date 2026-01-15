Un alto cargo de Hamás muere en un ataque aéreo israelí en Gaza

EL CAIRO, 15 ene (Reuters) - Un alto cargo del brazo armado de Hamás está entre las siete personas muertas el jueves en un par de ataques aéreos israelíes en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, informó una fuente del grupo militante.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre el incidente. La fuente de Hamás dijo que uno de los muertos era Mohammed Al-Holy, comandante local del brazo armado del grupo en Deir al-Balah.

Hamás condenó los ataques contra la familia Al-Holy en un comunicado en el que no mencionaba a Mohammed ni su papel en el grupo. Acusó a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre y de intentar reavivar el conflicto.

Las autoridades sanitarias dijeron que entre los otros muertos en el incidente había un joven de 16 años.

Israel y Hamás han intercambiado culpas por las violaciones del alto el fuego y siguen muy distanciados en cuestiones clave, a pesar de que Estados Unidos anunció el miércoles el inicio de la segunda fase del acuerdo.

Más de 400 palestinos y tres soldados israelíes han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre.

Israel ha arrasado edificios y ha ordenado a los residentes que abandonen más de la mitad de Gaza, donde permanecen sus tropas. Casi todos los más de 2 millones de habitantes del territorio viven ahora en casas improvisadas o edificios dañados en una franja de territorio donde las tropas israelíes se han retirado y Hamás ha reafirmado su control.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia afirmó el martes que más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego, entre ellos víctimas de ataques con drones y cuadricópteros.

Israel lanzó sus operaciones en Gaza tras un ataque de combatientes liderados por Hamás en octubre de 2023 en el que murieron 1200 personas, según los recuentos israelíes.

El asalto israelí ha matado a 71.000 personas, según las autoridades sanitarias de la franja, y ha dejado gran parte de Gaza en ruinas.

(Reporte de Nidal Al-Mughrabi, redacción de Pesha Magid. Editado en español por Natalia Ramos)