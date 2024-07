Un alto cargo del Ejército admite "errores" en el arresto de los militares acusados de abusar de un palestino

Los nueve detenidos comparecerán esta tarde ante un tribunal castrense

MADRID, 30 Jul. 2024 (Europa Press) -

El jefe de la Dirección de Personal del Ejército de Israel, Yoram Knafo, ha admitido este martes "errores" a la hora de llevar a cabo la operación que se saldó el lunes con nueve militares arrestados por abusar presuntamente de un palestino detenido en una prisión israelí.

En declaraciones a la Comisión de Exteriores y Defensa de la Knesset (el Parlamento israelí), Knafo ha indicado que "la forma en que se llevó a cabo esta detención fue errónea" y ha asegurado que "no se repetiría".

Los soldados, sospechosos de haber maltratado a un palestino detenido y acusado de terrorismo, fueron arrestados por policías militares enmascarados durante una redada en el centro de detención de Sde Teiman, en el sur de Israel. Tras las detenciones, una turba de activistas y diputados de extrema derecha irrumpió en la base para protestar, una cuestión que ha provocado divisiones en el seno del Gobierno israelí y que ha sido criticada tanto por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como por el presidente, Isaac Herzog.

La turba asaltó posteriormente la base de Beit Lid, donde se encuentran detenidos los nueve sospechosos. "Esta mañana hemos mantenido un debate urgente sobre la detención de los combatientes y la conducta del fiscal general militar y de la Policía Militar", ha afirmado el presidente de la comisión, Yuli Edelstein, en un comunicado.

"Desgraciadamente, el abogado general militar eligió o recibió instrucciones de no acudir a la comisión. Anuncio ahora mismo que celebraremos otro debate en el que se le exigirá que comparezca ante la comisión y ofrezca respuestas adecuadas sobre la política de investigación", ha explicado.

"Me alegro de que el jefe de la Dirección de Personal llegara rápidamente a la conclusión de que la conducta del ejército en este asunto no fue correcta y de que casos similares no volverán a repetirse", ha añadido después de haberse mostrado crítico con el Ejército por considerar que la redada es "inaceptable". "Nuestros soldados no son delincuentes", ha afirmado.

Este mismo martes, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha pedido a Netanyahu que solicite abrir una investigación sobre la posibilidad de que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Ben Gvir, haya ordenado a la Policía no intervenir cuando la turba irrumpió en la prisión.

"Le pido que actúe con mano dura contra los miembros de la coalición que participaron en los disturbios y ordene una investigación para examinar si el ministro de Seguridad Nacional impidió o retrasó que la Policía respondiera a los incidentes violentos en los que participaron miembros de su partido", ha manifestado Gallant en una carta a la que ha tenido acceso el diario 'The Times of Israel'.

Gallant ha incidido en que lo sucedido el lunes en las dos bases "perjudica gravemente la seguridad del país y la autoridad del Gobierno que existe gracias a las fuerzas" israelíes.

Está previsto que los nueve militares acusados comparezcan esta tarde ante el tribunal militar de Camp Gur después de haber sido interrogados durante largos periodos de tiempo. Todos ellos han permanecido bajo custodia desde su detención.

Europa Press