Un alto cargo ucraniano pide el fin de los límites al uso de armas suministradas por los aliados

Por Jonathan Landay

WASHINGTON, 11 jul (Reuters) - El principal asesor presidencial de Ucrania pidió el jueves el fin de las restricciones impuestas al uso de armas suministradas por aliados contra objetivos en el interior de Rusia, afirmando que marcaría un antes y un después en la lucha contra la ocupación de Moscú. Andri Yermak no nombró las restricciones de ningún país en concreto, pero su comentario se produjo días después de que la Casa Blanca reafirmara la prohibición de que Ucrania realizara ataques en el interior de Rusia con armas suministradas por Estados Unidos, tras un ataque ruso con misiles contra un hospital infantil de Kiev. "Los socios tienen que quitarse cualquier restricción para usar armas no solo por territorio ucraniano, sino tener la posibilidad de responder (a los ataques rusos) incluyendo el territorio de Rusia", dijo Yermak en un foro público en el último día de la cumbre de la OTAN de 2024, hablando en inglés. "Es imposible luchar contra ellos", continuó, señalando que Rusia no tiene "ninguna restricción".

"El enemigo puede atacar directamente a nuestros civiles, hospitales infantiles, escuelas y nosotros tenemos estas restricciones". "Sería verdaderamente un antes y un después" si los aliados de Ucrania levantan todos los límites al uso de sus armas "y espero que nuestros socios lo entiendan y acuerden estas decisiones lo antes posible", dijo Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski. La administración del presidente estadounidense Joe Biden permite a Ucrania utilizar armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos situados dentro de Rusia que se estén usando para apoyar operaciones ofensivas rusas en Ucrania, pero prohíbe su uso para ataques en el interior del territorio ruso. En otro orden de cosas, Yermak afirmó que Ucrania está "satisfecha" con los resultados de la cumbre de la OTAN celebrada en Washington, en cuya declaración final se afirmaba que las decisiones allí tomadas constituyen un "puente" hacia la eventual adhesión de Ucrania a la alianza.

El "siguiente paso" debería ser una invitación a Ucrania para que se incorpore a la OTAN, afirmó Yermak. (Información de Jonathan Landay; redactado por Jasper Ward; editado por Peter Graff; editado en español por Javi West Larrañaga)

