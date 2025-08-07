Un alto tribunal de Francia veta la reintroducción de criticado pesticida

El Consejo Constitucional de Francia censuró este jueves la reintroducción de un controvertido pesticida en el marco de una ley para apaciguar las protestas agrícolas, cuya derogación reclamaron ya más de dos millones de personas.

El 8 de julio, los legisladores adoptaron la llamada "ley Duplomb" que autorizaba de nuevo el uso de la acetamiprid, un plaguicida conocido por su toxicidad para los polinizadores, como las abejas.

Esta ley buscaba contentar a los principales sindicatos agrícolas de Francia, que protagonizaron duras movilizaciones en 2024 para protestar por su situación y contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

Pero los legisladores de izquierda la llevaron ante el Constitucional, al considerarla contraria al principio de precaución inscrito en la Carta del Medio Ambiente y estimar que se limitó el debate parlamentario.

Aunque el consejo de "sabios" validó el trámite parlamentario, censuró la reintroducción a título derogatorio de este insecticida neonicotinoide, prohibido desde 2018 pero autorizado en otros lugares de Europa hasta 2033, indicó en un comunicado.

El Consejo justifica su decisión en que la ley prevé su uso para todos los sectores agrícolas, más allá de los que lo reclaman; para todo tipo de uso, incluso aquellos que presentan riesgos, y sin período transitorio delimitado.

Los productos "que contienen neonicotinoides impactan en la biodiversidad, especialmente en los insectos polinizadores y las aves, tienen consecuencias en la calidad del agua y los suelos, y generan riesgos para la salud humana", recuerda el comunicado.

La decisión supone un revés para los productores de remolacha azucarera y de avellanas que reclamaban usar este producto potencialmente tóxico para la salud humana, al denunciar la falta de alternativas ante plagas y la competencia desleal por otros países.

El alto tribunal validó en cambio otras medidas como la creación de megaembalses para riego y las facilidades para ampliar o crear edificios de ganadería intensiva, a las que se oponían también los partidos de izquierda y las asociaciones ecologistas.

Macron "promulgará"

La decisión del Constitucional se produjo en plena presión ciudadana. Más de 2,1 millones de personas --una cifra récord-- firmaron una petición en el sitio web de la Asamblea Nacional (cámara baja), impulsada por una estudiante de 23 años que reclama derogar la ley.

Además, un 64% de los franceses quieren que el presidente, Emmanuel Macron, no promulgue la ley y la someta a una "nueva deliberación" en el Parlamento, según un sondeo publicado a finales de julio por el diario La Tribune Dimanche.

Aunque la Asamblea Nacional podría debatir de nuevo sobre la ley, sin votación, en virtud de la exitosa petición, la oficina de Macron indicó este jueves que este "promulgará" la ley "en el menor tiempo posible".

Tras la decisión del Consejo, tiene 15 días.

Los opositores y partidos de la ley vivieron una jornada agridulce. Durante una protesta ante el Constitucional en París, la vocera de la asociación de enfermos de cáncer Cancer Colère, Fleur Breteau, denunció una decisión "simbólica".

"La ley Duplomb debería haberse derogado en su totalidad, ya que es una ley completamente arcaica que defiende un modelo de agricultura muy perjudicial, que nos hace daño y nos envenena", aseguró a AFP.

La líder del partido Los Ecologistas, Marine Tondelier, llamó a "mantener la presión de todas las maneras posibles", mientras que el Partido Socialista consideró que este "tipo de ley demagógica" conduce al mundo agrícola "a un callejón sin salida".

El impulsor de la ley, el senador conservador y miembro del principal sindicato agrícola FNSEA, Laurent Duplomb, dijo "tomar nota" de la decisión del Consejo Constitucional, pero aseguró que "el combate continúa".