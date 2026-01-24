Un alud deja siete muertos y más de 80 desaparecidos en Indonesia

Un alud dejó al menos siete muertos y más de 80 desaparecidos este sábado en la isla de Java en Indonesia, informó un funcionario de la agencia local de gestión de desastres BNPB.

La emergencia, provocada por las fuertes lluvias, afectó a una aldea de la región de Bandung Occidental en la madrugada, donde el lodo provocó además daños en varias viviendas.

"Un deslizamiento de tierra se produjo en la regencia de Bandung Occidental, provincia de Java Occidental, en la madrugada del sábado, lo que causó la muerte de siete personas", aseguró Abdul Muhari, portavoz de la BNPB.

"A las 10:30 de la mañana del sábado, se informó de que decenas de residentes estaban a salvo y que aún se buscaba a 83 personas", añadió.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son habituales en Indonesia durante la temporada de lluvias, que suele durar de octubre a marzo.

Las tormentas tropicales y las intensas precipitaciones monzónicas azotaron partes del sur y el sudeste asiático a finales del año pasado, y generaron mortíferos deslizamientos de tierra e inundaciones desde las selvas tropicales de la isla indonesia de Sumatra hasta las plantaciones de las tierras altas de Sri Lanka.

Según la BNPB, alrededor de 1.200 personas murieron en Sumatra y más de 240.000 quedaron desplazadas.

Los ambientalistas y expertos han señalado el papel que desempeñó la pérdida de bosques en las crecidas y los deslizamientos de tierra, que arrastraron torrentes de lodo a las aldeas.

Esta semana, el gobierno retiró más de dos docenas de permisos a empresas forestales, mineras e hidroeléctricas de esa turística isla.