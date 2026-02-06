"Un ángel en Valparaíso", de Liguria a Chile entre santos, deportistas y emigrantes

De Liguria a Valparaíso, la historia de Angelo Parpaglione, su pasión por la petanca (o bochas, como se le llama en Latinoamérica) y los emigrantes italianos que en ese pequeño territorio construyeron una comunidad a través del deporte.

El nacimiento de organizaciones fascinantes como los Bomberos de Valparaíso y clubes deportivos con raíces italianas.

El Club Deportivo Italiano, que celebra su aniversario el 7 de febrero en el Orompello, y la Societ… Canottieri Italiani.

El minidocumental, producido por el MEI en colaboración con Sonio Liguria ETS, Italea Liguria y la Sociedad Italiana de Deportes, está narrado por Diego Flores y escrito por Maria Grazia Lancellotti. "Esta es una nueva etapa en nuestro viaje nacional que arroja una luz innovadora sobre las historias más fascinantes de nuestra emigración. Chile representa, para Liguria y más allá, un destino importante para muchos de nuestros compatriotas", declaró Paolo Masini, presidente del MEI.

"Este es un esfuerzo de equipo con numerosos participantes", enfatizó Andrea Pedemonte, representante de Itale Liguria. Y añadió: "se trata de un proyecto valioso, también para la promoción de la región, que forma parte de una iniciativa turística centrada en historias de deporte y emigración que impulsamos tanto a nivel regional como nacional".

Ennio Gnecco, creador del Archivo Fotográfico de la Sociedad Italiana del Deporte, afirma: "Aunque nunca conocimos directamente a Angelo, de niños todos quedamos cautivados por su fama como gran campeón de bochas. Me alegra que esta historia se conozca y que el MEI la reconozca como una historia que habla tanto del deporte como de la emigración ligur".

Gracias a la pasión de muchos emigrantes, el Museo de la Sportiva Italiana abrirá sus puertas el 5 de marzo.

Entre otros objetos de recuerdo, también exhibirá las bochas del campeón Parpaglione. "Como institución, estamos muy satisfechos con esta fructífera relación con el MEI, que llega a su punto álgido con el 109° aniversario de la fundación del club. Parpaglione fue una de las leyendas de la época dorada de las bochas en Chile", añadió Sergio Romano, presidente de la Sportiva Italiana de Valparaíso.

El minidocumental está disponible en italiano y español en el canal de YouTube del MEI. El mosaico parlante será colocado en las próximas semanas en la pared del Ayuntamiento de Cogorno, la ciudad natal de Angelo Parpaglione. (ANSA).