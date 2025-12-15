Un año deportivo de transición hacia un 2026 olímpico y mundialista

Emociones, suspense, alegrías, frustraciones, desilusiones... El año que se cierra fue rico deportivamente, pese a ser una temporada de transición hacia un 2026 que será olímpico y, sobre todo, mundialista.

Hasta hace unos años, los deportistas aprovechaban el curso postolímpico para hacer un paréntesis o al menos levantar un poco el pie del acelerador, a la espera de iniciar el ciclo de preparación para los siguientes Juegos.

Pero la multiplicación de competiciones hace que cada vez más los deportistas gocen de menos periodos de descanso.

Ha sido el caso en 2025 de los dos deportes rey de los Juegos de verano: atletismo y natación.

En atletismo se disputó el Mundial de Tokio, del que salieron como grandes estrellas Armand Duplantis y Sydney McLaughlin-Levrone, sin olvidar a María Pérez.

- Saltar una casa de dos pisos -

El garrochista sueco ganó el oro y batió de nuevo su propio récord mundial, dejándolo por ahora en 6,30 m, lo que equivale a saltar un edificio de dos plantas ¡con la única ayuda de un palo!

La velocista estadounidense hizo una apuesta, dejando su prueba fetiche, los 400 m vallas, de la que era campeona olímpica y mundial, para correr la vuelta a la pista sin obstáculos.

Lo hizo con el oro y la segunda marca de la historia, quedando a solo 18 centésimas del récord de Marita Koch en 1985 (47.60), uno de los más antiguos del atletismo.

La española María Pérez repitió oro mundialista al ganar los 20 y los 35 km marcha, en un doblete en el atletismo que solo habían conseguido hacer hasta ahora Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah.

En el Mundial de natación de Singapur hubo la considerada "mejor final del siglo" en los 800 m libre: Katie Ledecky, Lani Pallister y Summer McIntosh nadaron en tiempo de récord del mundo durante los dos primeros tercios y la victoria fue para la leyenda estadounidense, pese a no poder batir su propia marca.

- Chelsea, primer campeón del Mundial de Clubes ampliado -

En el deporte rey, el fútbol, lo más destacado fue el triunfo del Chelsea en el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, celebrado en Estados Unidos y que sirvió de aperitivo para lo que ocurrirá en 2026: la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y organizada en tres países (Estados Unidos, México y Canadá).

El París SG se quedó a un paso de ese título tras una temporada histórica, en la que el club francés, entrenado por Luis Enrique, logró su primera Liga de Campeones, mientras que en Sudamérica siguió mandando el fútbol brasileño, con una final de Copa Libertadores en la que el Flamengo de Filipe Luís ganó a Palmeiras.

Los dos grandes referentes del balón en los últimos 20 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, no solo se resisten a colgar las botas, sino que siguen aumentando su impresionante palmarés: el argentino fue campeón de la MLS con Inter Miami y el portugués ganó la Liga de Naciones con su selección.

Salvo gran sorpresa sorpresa, ambos participarán en 2026 en su sexto Mundial.

- Aitana: Balón de Oro y fractura -

Pese a haber ganado su tercer Balón de Oro, la española Aitana Bonmatí no tuvo un buen año, ya que perdió la final de la Eurocopa frente a Inglaterra, la de Champions con el Barça contra el Arsenal y sufrió una fractura en el peroné que le impedirá jugar los próximos meses.

En tenis, la rivalidad Carlos Alcaraz-Jannik Sinner marcó el curso: ambos se repartieron los cuatro Grand Slams (Roland Garros y US Open para el primero; Australia y Wimbledon para el segundo), el italiano ganó las Finales ATP y el español acabó número uno del mundo.

Tadej Pogacar se acercó un poco más al mito de Eddy Merckx tras completar una temporada de ensueño, en la que el ciclista esloveno ganó, entre otras muchas cosas, su cuarto Tour de Francia y tres de los cinco monumentos.

En el deporte norteamericano, Oklahoma y Filadelfia ganaron los campeonatos de la NBA y la NFL, acompañados por dos eventos fuera del terreno de juego: el traspaso de Luka Doncic a los Lakers y el romance de la cantante Tylor Swift y el jugador de los Chiefs de Kansas Travis Kelce, con pedida de mano incluida.

- Norris destrona a Verstappen; Márquez resucita -

En el mundo del motor, Lando Norris acabó con el reinado de Max Vertappen al conquistar el título de pilotos de Fórmula 1, mientras que en MotoGP, un renacido Marc Márquez recuperó la corona tras varios años luchando contra las lesiones.

No fue el único deportista que renació para reencontrarse con la victoria: la leyenda del esquí Lindsay Vonn ganó el descenso de St Moritz el pasado viernes, ocho años después de su última victoria en Copa del Mundo y luego de un retiro de cinco.

Vonn será una de las estrellas de los Juegos de Invierno de Milán Cortina (6 al 22 de febrero), que será el otro plato fuerte del deporte en 2026.

Serán los primeros Juegos como presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) de Kirsty Coventry, que en marzo sucedió a Thomas Bach.

La presidenta zimbabuense tiene dos patatas calientes que resolver en los próximos meses: la presencia o no de los atletas rusos y bielorrusos en competiciones (están excluidos desde 2022 por la guerra en Ucrania) y decidir si las mujeres transgénero pueden competir en categoría femenina.