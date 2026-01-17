Un año después de su paro cardíaco Bove deja la Roma rumbo a Inglaterra

El centrocampista italiano Edoardo Bove, víctima de un accidente cardíaco en pleno partido el 1 de diciembre de 2024, fue liberado por la Roma este sábado y podría continuar su carrera en Inglaterra.

"El AS Roma anuncia haber rescindido de mutuo acuerdo el contrato que le vinculaba con Edoardo Bove", indicó la Roma en un comunicado.

"Hoy comienza un nuevo capítulo de su carrera. Dan y Ryan Friedkin (los propietarios del club) desean a Edoardo lo mejor, felices de que pueda seguir jugando y perseguir su sueño en los terrenos de juego", añadió.

Bove, de 23 años, ya no puede jugar en Italia, debido a la legislación que prohíbe conceder licencia a cualquier deportista, aficionado o profesional, que lleve un desfibrilador subcutáneo.

Según la prensa italiana, el antiguo internacional sub-21 italiano, formado en la Roma y con 92 partidos (cuatro goles) con su camiseta, debería recalar en el Watford, de la segunda división inglesa.

Bove sufrió un accidente cardíaco el 1 de diciembre de 2024 en el minuto 16 del partido de la Serie A entre la Fiorentina, a la que Bove había sido cedido por el AS Roma, y el Inter de Milán.

Trasladado de urgencia a un hospital de Florencia bajo la mirada desconcertada de ambos equipos y de los espectadores del estadio Artemio Franchi, permaneció hospitalizado trece días.

Si da el salto a Inglaterra, Bove seguiría los pasos del danés Christian Eriksen: víctima de un accidente cardíaco durante el partido inaugural de la Eurocopa 2021 en Copenhague y que, tras la implantación de un desfibrilador subcutáneo, pudo retomar su carrera a comienzos de 2022 después de rescindir su contrato con el Inter de Milán.

Se relanzó en el Brentford, antes de fichar unos meses más tarde por el Manchester United, al que dejó el pasado septiembre para jugar en el Wolfsburgo.