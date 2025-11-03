Un año después, el líder regional dimite por las inundaciones mortales en España

MADRID, 3 nov (Reuters) -

El presidente de la región española de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, anunció el lunes su dimisión por la gestión de las catastróficas inundaciones que asolaron la región hace un año. Mazón se ha enfrentado a diario a peticiones de dimisión, incluidas las de los familiares de las víctimas, desde que las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024 mataran a 229 personas y causaran miles de millones de euros en daños, principalmente en las localidades del sur de la ciudad de Valencia, la tercera más grande de España.

"Ya no puedo más", dijo Mazón a los periodistas tras un discurso en el que criticó duramente la respuesta del Gobierno nacional a la crisis.

No dijo si iba a convocar elecciones anticipadas, ni aclaró si también renunciaba a su escaño en las Cortes Valencianas —lo que pondría fin a su inmunidad parlamentaria— ni quién será su sucesor interino.

Los residentes de las zonas afectadas acusan al gobierno regional de emitir una alerta demasiado tarde, cuando los edificios ya estaban bajo el agua y muchas personas se estaban ahogando en el peor suceso relacionado con inundaciones en Europa desde 1967.

La dimisión de Mazón se produjo el mismo día en que Maribel Vilaplana, periodista local con la que estuvo almorzando el día de las inundaciones, debía declarar ante el juez que investiga la responsabilidad penal de las autoridades en las muertes. (Información de David Latona y Jesús Calero; edición de Aislinn Laing; edición en español de Jorge Ollero Castela)