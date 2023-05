Un año después, la caída de Mariúpol sigue atormentando a una superviviente

Cien días de infierno. Aliona sobrevivió junto a sus dos hijos y su esposo al asedio de la ciudad ucraniana de Mariúpol por el ejército ruso, un horror que sigue atormentándola un año después.

Esta madre de 35 años, que decidió rehacer su vida en Rusia, habla en presente cuando recuerda las decenas de cadáveres enterrados en los patios de edificios o en las calles de la ciudad portuaria del sureste de Ucrania, que Moscú conquistó el 20 de mayo de 2022, a costa de su destrucción.

"El olor y esas imágenes, esas tripas (de muertos) hinchadas, no las olvidas jamás. Mi hija sobre todo. Ve a un perro comiendo un cadáver y me pregunta 'Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué un perro se está comiendo a un hombre?' Y todavía no sé qué responderle", solloza.

Aliona, que prefiere no dar su apellido, temiendo tener problemas si los ucranianos se enteran de que decidió quedarse en Rusia, recibe a la AFP en un apartamento a las afueras de Moscú, donde vive con su esposo e hijos.

La familia vivía en un edificio del norte de Mariúpol cuando se quedaron atrapados, como cientos de miles de civiles, por la ofensiva del 24 de febrero de 2022 ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin.

Durante dos meses, la ciudad asediada sufrió un diluvio de bombas. Los habitantes se encerraron en sótanos, sin agua, electricidad, calefacción ni cobertura, aislados del mundo.

Aliona escuchaba los gritos de los heridos, "pero no podíamos hacer nada, no podíamos salir de los sótanos, nos hubiesen despedazado".

Afirma no haber "llorado ni una vez" delante de sus hijos. "Fui una loba, una dama de hierro. Pero por la noche, gritaba como nunca, a cuatro patas. Gritaba tanto, era horrible, queríamos vivir".

- "¡Estamos vivos!" -

Entre principios de marzo y finales de abril de 2022, vivió en un sótano con unos sesenta niños. A veces, los habitantes salían a buscar víveres. Algunos no volvían.

Aliona, creyente ortodoxa, aguantó repitiendo pasajes del salmo 90: "Le digo al Eterno: 'Tú eres mi refugio y mi fortaleza'".

En mayo, cuando los últimos defensores ucranianos se atrincheraron en la acería Azovstal, Aliona contactó con su madre Viktoria, que vivía entonces en Bajmut, ciudad del este de Ucrania actualmente devastada por los combates.

"Me dijeron: '¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos!' (...) Fue como si un peso desapareciese de mis hombros", cuenta Viktoria, ahora reunida con su hija en Moscú.

Aliona grabó con su teléfono las primeras explosiones desde su ventana, y a sus hijos jugando cerca de las pequeñas cruces indicando las tumbas improvisadas.

El 4 de junio de 2022, cien días después del comienzo de la ofensiva rusa, Aliona y su familia marchan a Rusia, y pasan varios controles de "filtrado", en los que soldados rusos registran a su marido.

Aliona dijo que su familia no está de ningún lado, y pasó el filtro sin problemas. Kiev acusa a Moscú de violencias, incluso de ejecuciones durante estos controles, algo que Rusia desmiente.

- "Mi país me abandonó" -

Cuando le preguntan quién es responsable del martirio de Mariúpol, Aliona esquiva prudentemente: "No tenemos acceso a las informaciones de nuestro dirigentes".

Pero reprocha al gobierno ucraniano no haber evacuado a su familia. "Mi ejército no me salvó, mi país me abandonó".

Ahora quiere reconstruir su vida en Moscú, donde su marido encontró trabajo como electricista. Aliona, que habla en ruso, afirma compartir la mentalidad, la religión y el idioma de los rusos.

Según un balance de la ONU de octubre, más de 2,8 millones de refugiados ucranianos fueron a Rusia. Muchos se fueron después a la Unión Europea, pero otros se quedaron.

Natalia Mitiusheva, empleada de 41 años en la ONG Mayak.fund, que prestó asistencia humanitaria, jurídica y psicológica a Aliona, afirma que muchos refugiados ucranianos, especialmente familias, se quedan en Rusia porque es "más fácil adaptarse para ellos", pese a "la ayuda mínima" del Estado.

Los supervivientes de Mariúpol suelen ser los más traumatizados. Los combates comenzaron "cuando iban al trabajo, a la escuela, no creían lo que pasaba. Para ellos fue un shock extraordinario", explica Mitiusheva.

Aliona todavía tiene miedo. Cuando unos petardos explotaron en su barrio de Moscú en año nuevo, volvió a revivir la pesadilla de Mariúpol. "Hice mi maleta con los niños, quería irme", dice. "No creía que eran petardos".

