Un antiguo alumno apuñala a un estudiante y a una profesora en una escuela del sur de Francia

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un adolescente de 16 años y una profesora de 52 han sido apuñalados este miércoles en una escuela de formación profesional de la localidad francesa de Antibes, en el sur del país, según fuentes policiales que han confirmado la detención del único sospechoso, identificado como un antiguo alumno del mismo centro. El ataque ha tenido lugar en el instituto hortícola Vert d'Azur y ha provocado heridas graves a la mujer, profesora de inglés. El alumno de 16 años ha sufrido daños de carácter leve, según las fuentes citadas por la televisión pública gala. El presunto atacante, de 18 años y con un perfil ultraderechista, ya estaba fichado por las autoridades por apología del terrorismo, aunque no han trascendido detalles relativos a posibles motivos. En abril de 2024 fue detenido por la supuesta preparación de otro ataque, mientras que también consta un ingreso por razones psiquiátricas. La ministra de Agricultura en funciones, Annie Genevard, ha anunciado que se desplazará al centro en el que la profesora y el alumno han sido "salvajemente atacados". "La escuela debe seguir siendo un santuario republicano: la violencia no tiene cabida y no se tolerará nunca", ha proclamado en sus redes sociales. Cuando se produjo la agresión, en el centro había unas 250 personas entre estudiantes y trabajadores.