Un antiguo asesor de la presidenta de Moldavia da un puñetazo en la cara a un ex alto cargo durante un debate

El ex viceministro del Interior descarta denunciarle: "Dios le castigará de todos modos"

MADRID, 21 Jul. 2021 (Europa Press) -

Sergiu Tofilat, exasesor de la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha dado un puñetazo este miércoles al que fuera viceministro del Interior, Ghenadie Cosovan, tras intercambiar una serie de insultos durante un debate en televisión.

La agresión, que ha sido grabada, se produjo después de que Cosovan insultara a Tofilat y le lanzara un vaso de agua a la cara. Tofilat reaccionó de inmediato, golpeando a Cosovan varias veces y tirándolo al suelo, lo que provocó que perdiera el conocimiento durante un breve periodo de tiempo.

No obstante, poco después las partes se estrecharon la mano y Cosovan aclaró que no denunciaría a Tofilat dado que "será castigado por Dios de todos modos", según informaciones del diario 'Komsomolskaya Pravda v Moldove'.

"Hay suficientes problemas en Moldavia para cargar a la Policía con mis problemas. Tofilat y yo nos dimos la mano. Soy cristiano, mi confesor me aconsejó que perdonara. Si Tofilat fue sincero, eso es bueno, si no, entonces está en su conciencia, Dios lo castigará", ha dicho antes de asegurar que "no es vengativo".

El programa de televisión, que incluía un debate político, tuvo que ser interrumpido tras la reyerta entre ambos. Posteriormente, la cadena de televisión difundió un mensaje con una fotografía de ambos estrechándose la mano.

Europa Press