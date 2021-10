Un antiguo guardia del campo de concentración de Sachsenhausen niega acusaciones de exterminio

Un antiguo guardia del campo de concentración nazi de Sachsenhausen ha rechazado este viernes las acusaciones de exterminio que se le imputan durante la segunda sesión del juicio en su contra que se está celebrando al oeste de Berlín.

El acusado, de 100 años de edad y cuyo nombre no ha sido publicado siguiendo la ley alemana, está acusado de facilitar, con alevosía, el "asesinato en masa" de 3.518 personas entre 1942 y 1945.

"Yo no hice nada en Sachsenhausen. No soy culpable porque no sé nada de eso en absoluto", ha explicado el acusado ante el tribunal.

Antes de declarar su inocencia, el individuo describió al presidente del tribunal, Udo Lechtermann, su infancia en Lituania, su encarcelamiento bajo las fuerzas soviéticas y su posterior vida en Alemania.

El abogado del acusado no ha permitido preguntas a su cliente sobre su vida de posguerra tras anticipar que no respondería a los cargos que se le imputan.

Este pasado jueves, el fiscal Cyrill Klement describió las atrocidades perpetradas contra la población de Sachsenhausen, cuyos prisioneros murieron acribillados a tiros, asfixiados en cámaras de gas, en experimentos médicos, maltratados o bien por inanición, enfermedades o por el impacto de los trabajos forzados a los que eeran sometidos.