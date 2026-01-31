Un apagón deja a Kiev sin metro y sin agua

El sistema energético ucraniano, destrozado por los bombardeos rusos, sufrió este sábado un corte que dejó a Kiev sin metro y sin agua y privó de electricidad a zonas de Moldavia, un país limítrofe

En las últimas semanas, cientos de miles de personas se han quedado regularmente sin calefacción ni electricidad, durante un invierno rudo con temperaturas que rondan los -15 °C

Esto es lo que se sabe hasta ahora del apagón masivo

- Cortes en Ucrania y Moldavia -

El operador ucraniano Ukrenergo indicó que han impuesto cortes de electricidad de emergencia en Kiev, la región de la capital, así como en las zonas de Zhitómir (centro), Járkov (noreste), Cherkasy (centro) y Chernivtsi (oeste)

El ministro de Energía, Denys Shmigal, precisó que los reactores de las centrales nucleares del país "se descargaron", de modo que la producción se redujo

En un comunicado, el Ministerio de Energía ucraniano explicó que estos cortes de emergencia eran necesarios para evitar que los equipos se dañaran

El corte afectó al suministro de agua en "todos los distritos de la ciudad de Kiev", según la empresa municipal de servicios públicos Kyivvodokanal

También hay zonas de Moldavia, un país situado al oeste de la frontera ucraniana, que están sin electricidad

La "mayor parte" de la capital moldava, Chisináu, se quedó sin electricidad, declaró su alcalde, Ion Ceban, en Telegram

Debido al apagón, los semáforos no funcionan, indicó la policía moldava, que se movilizó para "prevenir accidentes"

Kiev y Chisináu afirmaron que la electricidad debería restablecerse en las próximas horas

- Un "fallo técnico" -

Según Kiev, estos cortes masivos se deben a un "fallo técnico" en las líneas eléctricas que conectan Moldavia, Rumania y Ucrania

"Hoy a las 10H42 (08H42 GMT), se produjo un fallo técnico que provocó la desconexión simultánea de la línea de 400 kilovoltios que conecta las redes eléctricas de Rumania y Moldavia, así como de la línea de 750 kilovoltios que conecta el oeste y el centro de Ucrania", informó el ministro Shmigal

El ministro de Energía de Moldavia, Dorin Junghietu, lo confirmó

Moldavia produce su propia energía, pero también la importa, principalmente de Rumania y de Ucrania

Kiev aún no ha especificado las posibles causas del fallo pero por el momento no lo ha vinculado directamente a los constantes bombardeos rusos en la guerra iniciada hace casi cuatro años después de que Rusia invadiera su territorio

El Kremlin anunció el viernes que el presidente ruso Vladimir Putin ha aceptado suspender los ataques a Kiev durante una semana, hasta el domingo, a petición de su homólogo estadounidense Donald Trump

- Cierre del metro -

Debido a la escasez de electricidad, las autoridades anunciaron el cierre temporal y completo del metro de Kiev, algo nunca visto desde la invasión rusa en 2022

La red del metro, una arteria de transporte vital, y sus 52 estaciones servirán de refugio hasta que se restablezca la electricidad, declaró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un mensaje en Telegram

En Járkov, el operador del metro también anunció a primeras horas de la mañana una interrupción temporal de la red por "razones técnicas", antes de anunciar la reanudación parcial del funcionamiento de las líneas