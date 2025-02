un apagón interrumpe las pruebas de fórmula 1 en baréin

(Actualiza con bandera roja tras el corte de electricidad)

Por Alan Baldwin

SAKHIR, Baréin, 26 feb (Reuters) -

Un corte de electricidad interrumpió el miércoles los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula Uno en Baréin en los que Charles Leclerc, de Ferrari, encabezó la tabla de tiempos de la tarde después de que el debutante de Mercedes Andrea Kimi Antonelli marcara el ritmo durante la mañana.

La acción en la pista se suspendió con bandera roja, obligando a los pilotos a entrar en boxes, después de que los equipos se quedaran sin electricidad a última hora de la tarde bajo un cielo cada vez más oscuro y con los focos del circuito de Sakhir apagados.

Se pudo ver a los ingenieros utilizando linternas mientras los garajes de los equipos quedaron sumidos en la oscuridad, aunque algunos generadores de reserva parecían estar funcionando. El wifi y la iluminación del centro de prensa se apagaron.

"Llegué a boxes y me dije: 'Esto está oscuro. Tengo que cambiarme la visera'. Entonces me di cuenta de que no había focos alrededor", dijo George Russell, de Mercedes, a la cadena de televisión Sky Sports.

"Habría sido agitado si esto hubiera sido una hora más tarde y el sol ya se hubiera puesto".

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ya había dado 70 vueltas, más que la distancia de una carrera completa, y fue el quinto más rápido en 1:31.834 en su primer día de pruebas para Ferrari desde que dejó Mercedes, aunque los tiempos significaron poco.

Leclerc se puso a los mandos del coche después del almuerzo y marcó un 1:30.878.

El sustituto de Hamilton, Antonelli, de 18 años, fue el primero en salir a la pista y lideró la primera tanda de cuatro horas con una vuelta rápida de 1:31.428 con neumáticos medios y 78 vueltas sin incidentes.

Russell fue el segundo más rápido cuando se cortó la corriente eléctrica, por delante del McLaren de Lando Norris.

El neozelandés Liam Lawson, cuatro veces campeón del mundo y nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull, hizo un trompo con su nuevo RB21 por la mañana, pero fue el segundo más rápido, con Alex Albon de Williams tercero.

Lawson dio 58 vueltas y Albon 63 en un día que comenzó con brisa y frío, a unos 14 grados centígrados.

Yuki Tsunoda, de Racing Bulls, cuarto en la tabla de tiempos, igualó el registro de 78 vueltas de Antonelli, mientras que el debutante británico Oliver Bearman completó 72 para Haas.

El debutante australiano Jack Doohan estuvo probando para Alpine, y terminó la sesión sexto con 68 vueltas, y su compatriota Oscar Piastri fue octavo para el campeón McLaren y dio 66 vueltas.

Los equipos tienen tres días de pruebas en Baréin antes de que la temporada de 24 carreras empiece en Australia el 16 de marzo.

(Reporte de Alan Baldwin, edición en español de Daniela Desantis)