Un apagón paraliza las líneas de cercanías de Tokio y afecta a 673.000 pasajeros

Por Satoshi Sugiyama

TOKIO, 16 ene (Reuters) -

Un apagón ferroviario en Tokio perturbó el viaje matutino de unos 673.000 pasajeros el viernes, al quedar paralizadas dos líneas principales que dan servicio a algunas de las estaciones más concurridas del mundo. Los trenes de las líneas Yamanote y Keihin-Tohoku de la compañía East Japan Railway (JR East) estuvieron parados hasta nueve horas el viernes, según informó el operador ferroviario.

JR East explicó que un fallo en el restablecimiento del suministro eléctrico tras los trabajos de mantenimiento realizados durante la noche en la estación Tamachi de Tokio dejó a ambas líneas sin electricidad a primera hora del viernes. Un portavoz dijo que se vio humo saliendo de una caja de equipos junto a la vía cerca de la estación. Se vio a pasajeros desembarcando de un tren que cubría el trayecto Keihin-Tohoku y que se encontraba varado entre estaciones y caminando por las vías para evacuar, ayudados por bomberos y personal ferroviario. Imágenes en las redes sociales mostraban a los viajeros abarrotando las concurridas estaciones.

La línea Yamanote pasa por estaciones como Shinjuku, por la que circulan unos 3,5 millones de pasajeros al día. La línea Keihin-Tohoku da servicio a centros neurálgicos como Tokio y Yokohama. (Información de Satoshi Sugiyama; edición de William Mallard y Chang-Ran Kim; edición en español de Paula Villalba)