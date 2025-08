Un argelino confidente de la Ertzaintza y un condenado por el 17-A, entre los expulsados de España por yihadismo en 2024

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - Un argelino confidente de la Ertzaintza y un condenado de la célula de Ripoll que perpetró el atentado del 17 de agosto (17-A) de 2017 en Cataluña figuran entre los expulsados por España en 2024 por delitos relacionados con el yihadismo. El ‘Balance del terrorismo en España 2024’ del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, consultado por Europa Press, repasa las actuaciones de las autoridades españolas en aplicación de la política de expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados al yihadismo al ser "considerados una amenaza para la seguridad nacional". Una de las expulsiones se registró en abril, cuando la Audiencia Nacional ordenó la expulsión de España de un argelino residente en Vitoria y que, destaca dicho informe, "era confidente de la Ertzaintza". "Se le consideró un peligro para la seguridad nacional. Había sido detenido por la Policía en 2018 y condenado por la Audiencia Nacional, aunque el Supremo le absolvió al contar con informes favorables de la Policía vasca", apunta. También en abril fue expulsado Said Ben Iazza, uno de los tres condenados en el sumario relacionado con los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Ben Iazza había facilitado un vehículo y documentación a miembros de la célula yihadista de Ripoll. MARROQUÍ COMBATIENTE EN SIRIA El repaso del Centro Memorial comienza deteniendo en la expulsión en el mes de febrero por parte del Gobierno español de Said Lachhad, un ciudadano marroquí que acababa de cumplir una condena de siete años de cárcel. "Lachhad había combatido en Siria en la rama filial de Al Qaeda y en el Estado Islámico y al volver a España se dedicó al reclutamiento de nuevos terroristas para enviar a Siria", explica. El 18 de marzo, prosigue el Centro Memorial, la Policía detuvo en Zaragoza al argelino Nouh Mediouni, que había sido liberado unas semanas antes tras cumplir condena por pertenencia a Al Qaeda. "Fue trasladado a Almería y expulsado a su país de origen por vía marítima". En junio se produjo la expulsión de otro ciudadano marroquí, Mohamed Harrak, que fue detenido en Mallorca en 2016 acusado de vinculación con el yihadismo. El detenido, que fue absuelto, alegó que trabajaba para el CNI. La decisión de expulsarle fue aprobada por la Audiencia Nacional. En agosto, la Policía Nacional expulsó a un vecino de la localidad barcelonesa de Gelida acusado de "constituir una grave amenaza para la seguridad nacional". El arrestado, con supuestos vínculos con el yihadismo, mostraba una conducta violenta y habría protagonizado actos de repulsa a las mujeres y a los homosexuales. Finalmente, la Policía Nacional expulsó en septiembre desde Tarragona a un grupo de 13 delincuentes con numerosos antecedentes, entre ellos uno que había cumplido condena por colaboración con un grupo yihadista. RADIOGRAFÍA DE DETENIDOS Y PROCEDENCIA El balance de 2024 del Centro Memorial, consultado por Europa Press, también incluye una radiografía sobre los detenidos en España en operaciones policiales, destacando que por tercer año consecutivo los más numerosos son los ciudadanos españoles, seguidos por los marroquíes. En concreto, un total de 30 detenidos, es decir, el 37% del total de arrestados, eran de nacionalidad española, siguiéndole de cerca los marroquíes, con 26 detenidos, casi un tercio del total. A bastante distancia de los anteriores se situaron los naturales de Argelia, Siria y Líbano (con tres detenidos de cada uno de estos países), Pakistán y Palestina (dos detenidos de cada lugar) y Chechenia, Jordania, Yemen, Tayikistán y México, con uno cada uno. Del 8,64% no se proporciona información sobre la nacionalidad. El Centro Memorial examina la secuencia de detenciones habidas desde el año 2016: Marruecos sigue encabezando la lista de detenidos con más de un 41%, seguido de España con algo más del 34%, Argelia y Pakistán, con cifras menores. TIPOLOGÍA DE DELITOS Y MENORES Sobre la tipología delictiva, el informe constata que un 37% de los sospechosos detenidos realizaban actividades de propaganda o de enaltecimiento de la violencia yihadista, mientras que otro 22,2% llevaban a cabo actuaciones que pueden considerarse como preparatorias de la realización de atentados. Un 12,3% de los arrestados estaban intentado el reclutamiento de otros miembros, mientras que solo el 1,2% estaban acusados de proporcionar financiación a grupos terroristas. El 27,16% restante se engloba en el epígrafe de otros o no consta. Uno de los puntos destacados es la mayor implicación de menores en delitos de yihadismo. Fueron 15 menores de edad en 2024, "cifra que supera la suma de los detenidos en los siete años anteriores", poniendo de ejemplo el joven de 17 años en Montellano (Sevilla) que ensayaba en un descampado para detonar una bomba con TAPT (triperóxido de triacetona), conocido como "la madre de Satán". Por otro lado, ocho de las personas arrestadas en 2024 eran mujeres, una cifra similar a la del año anterior. Desde 2015, se elevan a 52 el número de mujeres detenidas, lo que supone el 8,84% de todas las capturas practicadas en ese tiempo.