Un armador con 49 polizones rechaza atracar en Lanzarote tras negarse a depositar la fianza de un millón de euros

Las Palmas de Gran Canaria, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un armador que viaja por aguas del Atlántico con 49 polizones a bordo pretendía desembarcar en el puerto de Arrecife, en la isla de Lanzarote, sin embargo ha decidido volver a Senegal tras rechazar depositar una fianza de un millón de euros, según han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.

El carguero, que ha optado por regresar a la capital senegalesa de Dakar, ha asegurado a la Delegación del Gobierno en las islas, que facilitará víveres y comida a los polizones durante la travesía. La fianza, matizan, se solicita porque la ley recoge que "el armador es el que debe encargarse económicamente de la manutención, hospedaje y billetes de vuelta de los polizones que viajan en la embarcación de forma clandestina".