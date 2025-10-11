LA NACION

Un asalto miliciano deja al menos siete policías muertos y 13 heridos en el oeste de Pakistán

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete agentes de Policía han muerto a última hora de este pasado viernes en el oeste de Pakistán y 13 han resultado heridos durante un asalto ejecutado por un grupo de milicianos en la conflictiva provincia paquistaní de Jaiber Pastunjuá, fronteriza con Afganistán y escenario habitual de operaciones de los Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), los "talibán paquistaníes".

El asalto ha ocurrido en una academia de Policía de la localidad de Dera Ismail Khan en torno a las 20.30 horas y comenzó con un atentado efectuado por un terrorista suicida seguido de una incursión a tiros que se prolongó hasta entrada la noche.

El superintendente adjunto de Policía Hafiz Muhammad Adnan ha confirmado en rueda de prensa la muerte de siete agentes y de los cinco atacantes, entre ellos el suicida, indica la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

La dirección del Centro Médico Municipal de la localidad ha confirmado también que otros 13 agentes están recibiendo atención médica tras el ataque presuntamente cometido por estas milicias talibán paquistaníes, vagamente asociadas a sus vecinos afganos aunque con notables diferencias ideológicas y estructurales.

La publicación local 'Khorasan Diary' apunta, en relación a la autoría, que los talibán paquistaníes inicialmente se habían atribuido la responsabilidad pero un segundo portavoz de la organización ha desmentido toda participación.

Poco después, un grupo armado virtualmente desconocido llamado la Fuerza Tahafuz-e-Imarat-e-Islami (los Defensores de los Emiratos Islámicos), se atribuyó la responsabilidad del ataque, según un comunicado firmado por un portavoz que se identifica como el mufti Abu Jalid Usmani y recogido por el mismo medio.

