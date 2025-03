Un asesor del kremlin dice que la tregua propuesta solo serviría para dar un respiro a ucrania

MOSCÚ, 13 mar (Reuters) - Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, dijo el jueves que la propuesta de alto el fuego entre Ucrania y Rusia solo daría un respiro al ejército ucraniano.

Ushakov dijo en una entrevista televisiva que había hablado el miércoles con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, y que le había expuesto la opinión de Rusia sobre la propuesta de alto el fuego que han hablado esta semana Ucrania y Estados Unidos. "He expuesto nuestra posición de que esto no es más que un respiro temporal para los soldados ucranianos, nada más", dijo Ushakov, que añadió que Rusia buscaba un acuerdo a largo plazo que tuviera en cuenta sus intereses y preocupaciones. "Me parece que nadie necesita pasos que (simplemente) imiten acciones pacíficas en esta situación", dijo.

Los comentarios de Ushakov parecían indicar que el alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos y aceptado en principio por Ucrania es inaceptable para Moscú en su forma actual. (Información de Reuters; redacción de Anastasia Teterevleva; edición de Mark Trevelyan y Andrew Osborn; edición en español de María Bayarri Cárdenas)