Un asesor del Kremlin dice que ya hay "planificada" una nueva reunión de alto nivel entre Rusia y EEUU

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que Moscú y Washington han planificado ya una nueva ronda de contactos a nivel de ministerios de Exteriores para abordar la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"La siguiente ronda de consultas entre ministerios de Exteriores está ya planificada", ha dicho Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión rusa Channel One, unas palabras en las que ha resaltado que "hay muchos asuntos aún por resolver", sin más detalles al respecto.

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Putin, respectivamente, celebraron el 15 de agosto una cumbre en el estado estadounidense de Alaska, si bien el encuentro se saldó sin avances significativos y ante las exigencias del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de que cualquier plan de paz cuente con la participación y el respaldo de Kiev.