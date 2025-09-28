Un atacante mata a dos personas y hiere a ocho en una iglesia mormona de Michigan

(Agrega detalles, citas y contexto; cambia autores)

Por Rebecca Cook

GRAND BLANC, EEUU, 28 sep (Reuters) - Un hombre estrelló el domingo su vehículo contra las puertas de entrada de una iglesia mormona de Michigan (Estados Unidos) y salió disparando un fusil de asalto, matando a dos personas e hiriendo a otras ocho antes de morir en un tiroteo con la policía, según informaron las autoridades.

El autor, identificado como Thomas Jacob Sanford, un hombre de 40 años de la cercana localidad de Burton, también prendió fuego a la iglesia, que quedó envuelta en llamas y humo.

"Creemos que encontraremos más víctimas una vez que localicemos la zona donde se produjo el incendio", declaró en rueda de prensa William Renye, jefe de policía de Grand Blanc, agregando que había cientos de personas dentro.

Dos agentes, uno del Departamento de Recursos Naturales del estado y otro del municipio de Grand Blanc, acudieron con rapidez al lugar y se enfrentaron al sospechoso en un intercambio de disparos, matándolo a tiros, dijo Renye.

Los investigadores registrarán la casa del atacante y los registros telefónicos en busca de un motivo, señaló.

Una mujer que se identificó como Paula describió su huida como "surrealista" en una entrevista con la televisión WXYZ.

"Oímos un gran estruendo y las puertas estallaron. Y entonces todo el mundo salió corriendo", afirmó, añadiendo que no había seguridad y que el tirador abrió fuego contra los feligreses mientras huían.

"Perdí amigos allí dentro y algunos de mis niños de primaria a los que doy clase los domingos resultaron heridos. Es muy devastador para mí", comentó.

El tiroteo fue el 324º masivo en Estados Unidos en 2025, según el Gun Violence Archive, que realiza un seguimiento de este tipo de incidentes y describe un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas resultan heridas de bala o muertas, sin incluir al tirador.

"Mi corazón se rompe por la comunidad de Grand Blanc", dijo la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en un comunicado publicado en las redes sociales. "La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable".

El presidente, Donald Trump, señaló en su plataforma Truth Social que el tiroteo "parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en Estados Unidos de América", precisando que el FBI está en el lugar.

EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, ¡INMEDIATAMENTE!", escribió.

Los mormones, formalmente conocidos como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siguen las enseñanzas de Jesús, pero también las profecías de Joseph Smith, un estadounidense del siglo XIX.

Grand Blanc, ciudad de 7700 habitantes, está a unos 100 kilómetros al noroeste de Detroit.

(Editado en español por Carlos Serrano)