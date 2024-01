BAGDAD (AP) — Un ataque aéreo sobre el cuartel general de apoyo logístico de una milicia respaldada por Irán en el centro de Bagdad mató el jueves a un comandante de alto nivel del grupo, según sus responsables.

El ataque del jueves se produjo en un momento de crecientes tensiones regionales avivadas por la guerra entre Israel y Hamás y el temor a que se propague a los países vecinos.

La Fuerza de Movilización Popular — una coalición de milicias que está formalmente bajo el control del ejército iraquí — anunció en un comunicado que su subdirector de operaciones en Bagdad, Mushtaq Taleb al-Saidi, o “Abu Taqwa”, murió “como resultado de la brutal agresión estadounidense”.

La autoría del ataque no estuvo clara de inmediato.

Funcionarios del ejército estadounidense y de la embajada de Washington en Bagdad no respondieron a una petición de comentarios.

El ataque causó dos muertos y cinco heridos, según dos funcionarios de la milicia que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hacerlo públicamente. Uno de ellos contó que al-Saidi se dirigía a los garajes de la sede afiliada a la milicia al-Nujaba, uno de los miembros de las FMP, junto a otro alto cargo del grupo cuando el auto fue alcanzado y ambos fallecieron.

En torno al lugar del ataque, en la calle Palestina de la capital iraquí, se desplegó un intenso dispositivo de seguridad y los reporteros de The Associated Press no pudieron acercarse al inmueble atacado. Podían verse aviones de guerra iraquíes sobrevolando la zona.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre, un grupo de milicias respaldadas por Irán que se hace llamar Resistencia Islámica en Irak, ha llevado a cabo más de 100 ataques contra bases que albergan a las tropas estadounidenses en el país y en Siria.

Según el grupo, los ataques responden al respaldo de Washington a Israel en su guerra contra Hamás, que ha dejado más de 20.000 muertos en Gaza, y apuntan que su objetivo es expulsar a las fuerzas estadounidenses de Irak.

El incidente se produce también dos días después de que un presunto dron israelí mató al Saleh Arouri, segundo en la jerarquía de Hamás, en los suburbios de Beirut, Líbano.

Preguntado por la posible implicación de Israel en el atentado del jueves en Bagdad, el vocero del ejército declinó realizar comentarios.

Los periodistas de The Associated Press Bassem Mroue y Abby Sewell en Beirut, Líbano, y Melanie Lidman en Jerusalén, contribuyeron a este despacho.