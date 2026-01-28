Un ataque aéreo ruso mata a dos personas en la región de Kiev, según Ucrania

28 ene (Reuters) -

Rusia bombardeó Ucrania con drones y un misil durante la noche, dos personas en la región de Kiev, mientras la ciudad meridional de Odesa era atacada por segunda noche consecutiva, según informaron las autoridades el miércoles.

Un hombre y una mujer murieron en la región de Kiev, y cuatro personas más, entre ellas dos niños, necesitaron atención médica, dijo el gobernador, Mikola Kalashnik, en la aplicación de mensajería Telegram.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia había lanzado un misil balístico Iskander-M y 146 drones durante la noche, 103 de los cuales fueron neutralizados por las defensas aéreas.

En Kiev, la capital ucraniana, un edificio residencial de 17 plantas fue alcanzado, y le causó daños menores en el tejado y otros daños en las ventanas de las plantas superiores, según informaron los servicios de emergencia.

En Odesa, que anunció un día de luto después de que un ataque con dron matara a tres personas durante la noche del martes, tres personas resultaron heridas, dijo el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhi Lisak.

Las infraestructuras portuarias de la región circundante, que alberga los puertos ucranianos del mar Negro, también resultaron dañadas, según el gobernador regional.

En la ciudad ucraniana de Krivói Rog, en el centro del país, dos personas resultaron heridas en un ataque nocturno con misiles, informó el jefe de la administración militar, Oleksandr Vilkul.

El ataque también dañó "significativamente" una instalación de infraestructuras y cerca de 700 edificios se quedaron sin calefacción, añadió.

Al amanecer, Rusia también atacó la ciudad suroriental de Zaporiyia, informó el gobernador, Ivan Fedorov, en Telegram.

Cuatro personas resultaron heridas en el ataque, que también dañó al menos 12 edificios residenciales, dejando parcialmente sin electricidad a algunos de ellos, dijo.

La ciudad, situada cerca de la línea del frente, ha sido bombardeada frecuentemente por Rusia desde su invasión de Ucrania en 2022.

(Información de Anna Pruchnicka; edición de Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)