Un ataque aéreo ruso mata a tres personas y deja sin electricidad a casi toda Ucrania

Por Dan Peleschuk

KIEV, 23 dic (Reuters) -

Rusia bombardeó Ucrania con misiles y drones en un nuevo ataque aéreo el martes, según las autoridades, matando al menos a tres personas, entre ellas un niño, y provocando cortes de electricidad de emergencia en todo el país, mientras los ucranianos se preparan para celebrar la Navidad.

El último ataque combinado de Moscú afectó sobre todo a las instalaciones energéticas de las regiones occidentales, dijo la primera ministra, Yulia Sviri

denko, y se produjo días después de otra ronda de conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

El ataque del martes mató a dos personas, entre ellas un niño de cuatro años, en la región central de Yitómir, y a otra en las afueras de la capital ucraniana, Kiev, donde, según las autoridades locales, también resultaron heridas al menos cinco personas.

"Este ataque ruso envía una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia", escribió en la red social X el presidente Volodímir Zelenski, que añadió que se usaron más de 30 misiles y 650 drones en al menos 13 regiones.

"Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias, en casa y a salvo".

DESPLIEGUE DE AVIONES POLACOS Y ALIADOS

El operador de la red de Ucrania dijo que la mayoría de las regiones estaban experimentando cortes de energía de emergencia como resultado del ataque. Las infraestructuras críticas y energéticas resultaron dañadas en la región septentrional de Chérnigov, en la occidental de Leópolis y la meridional de Odesa, según las autoridades locales.

Polonia, miembro de la OTAN y fronteriza con el oeste de Ucrania, dijo que se habían desplegado aviones polacos y aliados para proteger el espacio aéreo polaco después de que los ataques rusos tuvieran como objetivo zonas del oeste de Ucrania cercanas a la frontera.

Moscú ha intensificado los ataques contra la energía y la logística ucranianas para aumentar la presión sobre Kiev en su intento de suavizar los términos de un acuerdo respaldado por Estados Unidos que podría implicar dolorosas concesiones.

Las conversaciones de paz celebradas el fin de semana en Miami reunieron a representantes estadounidenses con delegaciones ucranianas y europeas, además de propiciar contactos por separado con representantes rusos, mientras Washington comprobaba si había posibilidades de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Rusia, que también está presionando con una ofensiva en el campo de batalla contra las soldados ucranianas superados en número, ha exigido que Ucrania ceda su región oriental del Dombás y restrinja significativamente sus capacidades militares antes de dejar de luchar.

"Putin todavía no puede aceptar que debe dejar de matar", escribió Zelenski en X.

"Y eso significa que el mundo no está presionando lo suficiente a Rusia. Ahora es el momento de responder".

