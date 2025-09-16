Un ataque cibernético filtra los datos personales de 1,5 millones de personas en Suecia

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Suecia han alertado este martes de que un ataque cibernético ha provocado la filtración de los datos personales de 1,5 millones de personas en todo el país, lo que supone cerca del 15% de una población de en torno a los 10,6 millones de personas. El ataque, que tenía como objetivo proveedores de sistemas tecnológicos suecos, como Miljödata, ha afectado especialmente a las autoridades locales, tal y como ha explicado ahora la Fiscalía, que ha matizado que este ciberataque tuvo lugar entre los días 23 y 24 de agosto.

"Los datos robados en este ataque han salido ahora a la luz. Esto afecta a millones de personas", ha indicado la fiscal Sandra Helgadottir, que ha indicado que la situación está siendo investigada después de que un grupo llamado 'Datacarry' haya reivindicado la autoría del 'hackeo'.

"De momento no hay indicios que apunten a la implicación de países terceros en este ataque", ha aclarado, al tiempo que ha explicado que entre los datos filtrados se encuentran nombres, direcciones y detalles de contacto, según informaciones recogidas por la cadena de televisión SVT. Al menos 164 municipios y cuatro regiones se han visto afectadas. La ciudad de Gotherburg, en particular, ha sufrido gran parte de las filtraciones. Algunas empresas privadas, como la automovilística Volvo, han visto sus datos comprometidos.