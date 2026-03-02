Un ataque con dron en Novorosíisk causa tres heridos, según Rusia

MOSCÚ, 2 mar (Reuters) -

Dos mujeres y un ‌hombre resultaron ‌heridos ⁠después de que los restos de un dron ​cayeran ⁠sobre una ⁠casa en la ciudad ​rusa de Novorosíisk, en el mar ‌Negro, según informaron ​el lunes ​las autoridades locales.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que había derribado 172 drones ucranianos sobre regiones rusas, ​así como sobre los mares Negro y Azov, ⁠durante la noche.

Entre ellos, 67 drones ‌sobre el mar Negro y 66 sobre la región de Krasnodar, donde se encuentra el puerto y la base naval de ‌Novorosíisk.

El partido de fútbol de la ⁠Liga Premier rusa entre ‌Sochi y Spartak Moscú ⁠se pospuso del ⁠domingo al lunes debido a las repetidas alertas de misiles en la ciudad turística del ‌mar Negro, según ​informó la Liga Premier rusa.