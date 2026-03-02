Un ataque con dron en Novorosíisk causa tres heridos, según Rusia
MOSCÚ, 2 mar (Reuters) -
Dos mujeres y un hombre resultaron heridos después de que los restos de un dron cayeran sobre una casa en la ciudad rusa de Novorosíisk, en el mar Negro, según informaron el lunes las autoridades locales.
El Ministerio de Defensa ruso dijo que había derribado 172 drones ucranianos sobre regiones rusas, así como sobre los mares Negro y Azov, durante la noche.
Entre ellos, 67 drones sobre el mar Negro y 66 sobre la región de Krasnodar, donde se encuentra el puerto y la base naval de Novorosíisk.
El partido de fútbol de la Liga Premier rusa entre Sochi y Spartak Moscú se pospuso del domingo al lunes debido a las repetidas alertas de misiles en la ciudad turística del mar Negro, según informó la Liga Premier rusa. (Información de Reuters; edición de Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)