Un ataque con drones provoca llamamientos para retirar la presencia militar británica en Chipre

Por Michele Kambas

NICOSIA, 6 mar (Reuters) -

Un ataque con drones esta semana contra una base aérea británica en Chipre ha reavivado los llamamientos para que se ponga fin a la presencia militar británica en ‌la isla mediterránea, ya que muchos temen verse ‌arrastrados ⁠al conflicto con Irán

Los políticos chipriotas llevan mucho tiempo inquietos por las dos bases aéreas británicas, Akrotiri y Dhekelia, que existen como territorio soberano británico desde que Chipre se independizó de Reino Unido en 1960.

Sin embargo, la cuestión ha salido a la ​luz desde que ⁠un dron iraní, que ⁠según los responsables de seguridad fue lanzado por Hezbolá, aliado de Irán, impactó el lunes en la base de Akrotiri. No hubo heridos, pero ​el incidente puso a la isla en estado de máxima alerta y obligó a evacuar a los civiles cercanos.

Hasta ahora, no hay ‌indicios concretos de que Chipre vaya a solicitar el cierre de las bases. No ​obstante, las crecientes peticiones para que se revise el estatus de ​las bases ponen de manifiesto cómo el conflicto iraní ya ha complicado las relaciones internacionales en toda la región.

LOS COMENTARIOS DE REINO UNIDO CAUSARON "IRRITACIÓN", SEGÚN EL PRESIDENTE CHIPRIOTA

No solo está en juego la seguridad de los chipriotas, sino también la presencia militar británica en el extranjero. Akrotiri y Dhekelia se encuentran entre los bastiones militares más importantes de Reino Unido y han apoyado operaciones en todo Oriente Medio durante décadas.

Cuando se le preguntó si Chipre revisaría el estatus de las bases británicas, ​el presidente Nikos Christodoulides respondió a los periodistas el viernes "o puedo descartar nada". Phileleftheros, un diario progubernamental, fue más directo: "Las bases deberían irse. Están poniendo en peligro nuestra seguridad", escribió el columnista principal, Costas Venizelos, en un ⁠artículo editorial el miércoles.

Las dos bases, que abarcan unos 250 kilómetros cuadrados a lo largo de las costas sur y este de la isla, están bajo plena jurisdicción británica. Conocidas ‌por su estilo de vida relajado, en ellas viven unos 7.000 militares con sus familiares y alrededor de 12.000 chipriotas en sus inmediaciones.

uncionarios chipriotas se enfurecieron cuando, durante el fin de semana, el primer ministro británico Keir Starmer no descartó públicamente el uso de las bases de Chipre en la campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que obligó a Reino Unido a apresurarse a aclarar que la isla no estaba siendo utilizada.

Más tarde, Londres envió al ministro de Defensa, John Healey, a Nicosia en un intento por calmar la tensión. El presidente Christodoulides también se reunió el viernes con de la agencia de espionaje británica ‌MI6, Blaise Metreweli, aunque aún no está claro qué se discutió.

"Sí, hubo irritación" por los comentarios de Starmer, dijo Christodoulides a la cadena griega Skai ⁠TV en una entrevista el jueves por la noche.

LAS ISLAS CHAGOS, UN POSIBLE PRECEDENTE

Expertos jurídicos chipriotas dicen que los acuerdos que sustentan las ‌bases deberían ser objeto de un nuevo escrutinio en virtud del derecho internacional. Las bases son el último vestigio del colonialismo, ⁠incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, dicen.

Por ahora, hay pocos indicios de que Londres tenga ⁠intención de reconsiderar su estatus.

"Nuestras zonas de soberanía son totalmente legales según el derecho internacional", dijo un portavoz del Ministerio de Defensa británico.

No obstante, el acuerdo de 2025 por el que Reino Unido cederá la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, después de que los tribunales internacionales dictaminaran que la separación de las islas por parte de Reino Unido en la época colonial era ilegal, sienta un precedente, según los expertos chipriotas.

"Eso implica que se puede y ‌se debe aplicar algo similar en el caso de Chipre, es decir, ​que las bases se sitúen en una nueva base que cumpla plenamente con el derecho internacional", dijo Costas Clerides, exfiscal general y juez del Tribunal Supremo de Chipre.

Es poco probable que el debate desaparezca. En privado, los funcionarios chipriotas parecen reacios a entrar en una disputa mientras no se resuelva el conflicto entre grecochipriotas y turcochipriotas en Chipre.

"No es tan sencillo", dijo un funcionario. (Información ‌de Michele Kambas en Nicosia y Sam Tabahriti en Londres; edición de Edward McAllister y Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)