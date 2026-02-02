Un ataque con drones rusos mata a 12 mineros mientras Kiev anuncia nuevas conversaciones

Por Dan Peleschuk

KIEV, 1 feb (Reuters) -

Un ataque con drones rusos contra un autobús que transportaba a mineros mató al menos a 12 personas, según informaron el domingo representantes ucranianos, horas después de que el presidente Volodímir Zelenski ⁠anunciara nuevas conversaciones de paz en un escenario de ⁠incertidumbre sobre la suspensión de los ataques rusos contra la infraestructura energética.

El primer vice primer ministro, Denys Shmyhal, dijo que el ataque en la región sudoriental de Dnipropetrovsk fue un ataque "cínico y selectivo" contra los trabajadores del sector energético. Su empresa, DTEK, dijo que las ⁠víctimas estaban terminando su ‌turno.

Kiev está bajo ​presión estadounidense para que acepte un acuerdo de paz en la guerra que dura ya casi cuatro años, mientras se enfrenta a una campaña de ​ataques aéreos rusos que ha devastado su sistema energético durante uno de los inviernos más fríos en años.

UCRANIA, LISTA PARA "CONVERSACIONES SUSTANTIVAS"

La primera ronda de conversaciones ‌trilaterales respaldadas por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia tuvo lugar a finales de enero, pero ‌no dio lugar a ningún avance en la cuestión vital del ​territorio, ya que Moscú sigue exigiendo a Kiev que ceda más territorio del este devastado por la guerra, a lo que esta se niega.

Zelenski dijo que la nueva ronda tendría lugar los días 4 y 5 de febrero, y que Ucrania, que también lucha por detener el avance ruso en el campo de batalla, estaba lista para unas conversaciones "sustantivas".

El Kremlin dijo hace dos días que había acordado detener los ataques contra la infraestructura energética hasta el domingo a petición del presidente estadounidense Donald Trump y Kiev dijo que correspondería a esa medida.

Ucrania, que se enfrentó el domingo a una nueva ola de frío con temperaturas que rondaban los -15°C, dijo que la suspensión debía durar hasta el viernes siguiente.

ATAQUES CONTRA EL FERROCARRIL Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS

Los países ⁠no han informado de ataques importantes contra sus sistemas energéticos en los últimos días, aunque Zelenski afirmó el domingo que Rusia estaba atacando infraestructuras ferroviarias y otras infraestructuras logísticas.

También dijo que sus fuerzas habían ​atacado la red eléctrica en dos ciudades al otro lado del río Dniéper desde la línea del frente, pero no acusó explícitamente a Rusia de romper el alto el fuego energético.

En el sureste de Ucrania, dos personas murieron durante la noche en un ataque con drones contra una casa en la ciudad de Dnipró, y nueve personas resultaron heridas en ataques contra una maternidad y un barrio residencial en Zaporiyia, según informaron las autoridades regionales.

Daria Makarenko, de 29 años y residente en Zaporiyia, cuya casa vecina resultó dañada en uno de los ataques, arremetió contra Rusia mientras se encontraba de pie junto a la estructura destrozada.

"¿No atacamos la energía, pero podemos destruir a las personas?", ⁠dijo, burlándose de las fuerzas de Moscú mientras lloraba. "¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué hay que culpar a personas (inocentes)?".

CARRERA PARA PREPARARSE PARA UNA NUEVA OLA DE FRÍO

En la ​capital, Kiev, casi 700 edificios de apartamentos seguían sin calefacción el domingo por la tarde, según el vice primer ministro Oleksi Kuleba, mientras una nueva ola de frío glacial azotaba gran parte del país.

Los trabajadores se apresuraban a restablecer la calefacción después de que un fallo generalizado en la red eléctrica el sábado dejara sin suministro a partes del país y sin calefacción a casi 3500 edificios ‍de gran altura en Kiev.

Las autoridades no lo relacionaron directamente con los daños causados por la guerra, pero los apagones resultantes, que se extendieron a la vecina Moldavia, pusieron de relieve la vulnerabilidad del sistema energético de Ucrania tras meses de ataques rusos.

Se esperaba que las temperaturas bajaran aún más el lunes, hasta situarse muy por debajo de los 20°C bajo cero en Kiev. El operador de la red eléctrica Ukrenergo anunció el sábado por la noche que se aplicarían cortes programados en todo el país.

El Ministerio de Energía de Kiev dijo el ​domingo que estaba importando un nivel diario récord de 41.987 gigavatios hora en enero para mantener la estabilidad del sistema.

Anatoliy Veresenko, un veterano de 65 años que salía a correr por un parque de Kiev, dijo que esperaba con recelo nuevos ataques y que no tenía muchas esperanzas en el proceso de paz.

"Las conversaciones son conversaciones. Esperamos la paz, pero aún tenemos que luchar y asegurar la victoria", afirmó. (Información ‍adicional de Daria Smetanko en Kiev y Serhiy Chalyi en Zaporizhzhia; edición de Alexander Smith y David Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)