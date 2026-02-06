Un ataque con drones rusos mata a una pareja en la región ucraniana de Zaporiyia

Una pareja murió en un ataque nocturno con drones rusos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informaron este viernes las autoridades.

La mujer, de 48 años, y el hombre, de 49, fallecieron cuando su casa en la ciudad de Vilniansk fue alcanzada por el impacto, aseguró el jefe militar regional, Ivan Fedorov, en la plataforma de mensajería Telegram.

El ataque se produjo después de que funcionarios rusos y ucranianos mantuvieran esta semana conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi con el objetivo de alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión de Moscú, que dura casi cuatro años.

Un niño de 14 años resultó herido en otro ataque contra el centro administrativo regional, también llamado Zaporiyia, dijo Fedorov en una publicación anterior.

Información preliminar habla de otro ataque ruso contra los suburbios de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, sin que se hayan reportado víctimas de inmediato, según el jefe militar regional, Oleg Sinegubov.

Los dos días de negociaciones en Emiratos Árabes Unidos dieron lugar al primer intercambio de prisioneros en cuatro meses, pero el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó las conversaciones de complicadas e instó a acelerar los avances.

El principal negociador de Kiev dijo más tarde que los diálogos de paz continuarán en las próximas semanas.

Los combates se han reanudado en los últimos días después de que el Kremlin anunciara la semana pasada que había aceptado la petición de Estados Unidos de no atacar la capital ucraniana durante siete días, hasta el domingo.

Las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de atacar deliberadamente infraestructuras energéticas y provocar cortes que han dejado a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción en medio de temperaturas bajo cero.