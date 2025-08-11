Un ataque con drones ucraniano mata al menos a dos personas en la región rusa de Tula, al sur de Moscú
Ucrania: Un ataque con drones ucraniano mata al menos a dos personas en la región rusa de Tula,...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas en la noche de este domingo a causa de un ataque con drones del Ejército ucraniano contra el óblast ruso de Tula, unos 165 kilómetros al sur de Moscú, según han informado las autoridades regionales.
"Como resultado de un ataque aéreo contra una de las empresas civiles de Tula, dos personas perdieron la vida. Tres personas resultaron heridas de diversa gravedad", ha detallado el gobernador del territorio, Dmitri Miliaev, a través de su canal de Telegram, donde ha indicado que los afectados han sido desplazados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.
El dirigente regional ha alertado entonces del riesgo de ataques con drones después de que los sistemas defensivos rusos derribasen once de ellos, y ha vuelto a hacerlo en la madrugada tras la interceptación de otro más. Por ello, ha instado a los residentes a evitar espacios abiertos, a alejarse de las ventanas y a no tomar fotos o vídeos de las acciones de la defensa aérea.
Otras noticias de Ucrania
- 1
Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar
- 2
Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre Quiroga y Doria Medina y proyectan una inédita segunda vuelta
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 10 de agosto
- 4
El pueblo de la Argentina con estilo italiano en el que se hará un proyecto inmobiliario de US$30 millones