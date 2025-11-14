Un ataque con drones y misiles deja 11 heridos y daños en edificios en Kiev

14 nov (Reuters) -

El ejército ruso lanzó a primera hora del viernes un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev, que alcanzó edificios residenciales y provocó explosiones e incendios en distritos de toda la capital, según informaron fuentes oficiales.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que 11 personas habían resultado heridas. Cuatro de ellas están hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y otra en estado muy grave.

Las autoridades dijeron que la caída de escombros y los incendios dañaron edificios de apartamentos de gran altura, una escuela, un centro médico y edificios administrativos en zonas dispersas por toda la ciudad, de unos 3 millones de habitantes.

"Los rusos están atacando edificios residenciales. Hay muchos edificios de apartamentos de varios pisos dañados, prácticamente en todos los distritos", escribió Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en la aplicación de mensajería Telegram.

Dijo que se habían desplegado drones y misiles y que se habían enviado equipos de emergencia a varios barrios.

Klitschko dijo que el sistema de calefacción de Kiev también había sufrido daños y que el servicio se había visto interrumpido en un distrito. Advirtió de que habría posibles cortes en el suministro eléctrico y de agua.

El alcalde dijo que tres edificios residenciales de gran altura habían sufrido daños en el distrito de Dniprovski, al este del río Dniéper, y que nueve residentes habían sido evacuados de un edificio incendiado.

Dos edificios resultaron dañados en el cercano distrito de Desnyanski y otros cinco en el histórico distrito de Podil, en la orilla opuesta.

Varios edificios sufrieron daños por el fuego.

Imágenes publicadas en las redes sociales mostraban diferentes lugares en llamas y residentes reunidos en calles sembradas de escombros frente a edificios de apartamentos.

El gobernador de la región de Kiev, a las afueras de la capital, dijo que los ataques con drones y misiles habían herido a una persona y provocado incendios en varias localidades.

Las fuerzas aéreas ucranianas informaron de que drones y bombas teledirigidas rusos estaban atacando otras regiones.